Magyar Nemzet: Bizonyított az áramlopás a DK-s irodában

– Az erzsébetvárosi önkormányzatnál történt áramlopást bizonyítottnak vehetjük – közölték a nyomozásra rálátók a Magyar Nemzettel. Úgy tudni, a feljelentést azután tette meg egy vélhetően polgármesteri hivatali dolgozó, amikor rádöbbent, hogy ugrásszerűen megnőtt az áramfogyasztás, amit közpénzből fizetnek. A feljelentő ugyanakkor megnevezte Borka-Szász Tamás DK-s frakcióvezető, pénzügyi és kerületfejlesztési bizottsági elnök irodáját, ahol vélhetően illegálisan a hálózatra kötöttek „valami furcsa számítógépet, ami hangos és forró”.

Ismert, a Nemzeti Nyomozó Iroda le is foglalta Borka-Szász irodájából azt a speciális szervert, amit működés közben találtak a nyomozók, és amellyel az elsődleges műszaki (IT) igazságügyi szakértő szerint bitcoinbányászatot folytattak. A végleges műszaki szakértői vélemény kidolgozása jelenleg is zajlik. Egyebek mellett az ellopott áram mennyiségét is megpróbálják jó közelítéssel kiszámolni, valamint azt, hogy a lefoglalt szerver kapacitása mennyi bitcoin kitermelését valószínűsíti. A feljelentésben állítólag szerepel az az időpont, amelytől látványosan megugrott az önkormányzat áramfogyasztása.

A beszerzett bizonyítékok alapján hamarosan elkezdődhetnek a tanúkihallgatások is, így a csepeli MSZP-ből DK-hoz igazolt Borka-Szász Tamás és Niedermüller Péter volt MSZP-s, most DK-s politikus kihallgatása biztosra vehető, ám várható Oláh Lajos, a térség DK-s országgyűlési képviselőjének beidézése is. Az irodában ugyanis gyakran tartottak egyeztetéseket a DK-s frakcióvezetővel, amelyen vélhetően több politikus is rendszeres résztvevő volt, és látniuk kellett a sarokban, egy fakeretben, nagy zajjal működő számítógépet.

Niedermüller Péter polgármesternek már csak azért is van felelőssége, politikai mindenképpen, mert az önkormányzat és a hivatal törvényes működéséért ő felelős, az irodában pedig köztörvényes bűncselekmény történhetett.

Borka-Szász Tamás, ha ő telepítette és használta a kriptovaluta-bányászó szervert, várhatóan elkövetőként lesz gyanúsítottja az ügynek, ha a DK-s politikus az irodát átadta másnak ilyen célra, akkor bűnpártolóként fog szerepelni az eljárásban. A politikai felelősséget közben senki sem akarja vállalni. A DK eddig válasz nélkül hagyta kérdéseinket, így nem tudhatjuk, a párt adta-e a speciális szervert a bitcoinbányászathoz, illetve hogy a DK tagjai közül kik bányásznak még kriptovalutát. Niedermüller Péter polgármester pedig arra hivatkozva nem válaszolt megkeresésünkre, hogy büntetőeljárás és belső vizsgálat is folyik az ügyben.

Az erzsébetvárosi Fidesz kérdéseire sem született válasz. Arra kíván­csiak, hogy tudott-e az esetről a VII. kerület DK-s vezetése és Niedermüller Péter? Részesült-e a lopásból származó haszonból ő és a Demokratikus Koalíció? Finanszírozták-e pártjukat a lopott pénzből? A kerület szintén DK-s országgyűlési képviselőjének, Oláh Lajosnak – aki rendszeresen tárgyalt a lopás helyszínén Borka-Szász Tamással – jutott-e a zsákmányból?

Bajkai István, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője szerint egyelőre nem zárható ki, hogy a bitcoinbányászattal tulajdonképpen a DK számára teremtettek elő ellenőrizhetetlen pénzeket, azaz tiltott pártfinanszírozás történt.

