Magyar Nemzet: Átláthatóbbak lesznek a KGFB konstrukciói

1 079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 378 734-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 249 főre emelkedett. Folytatódik a héten a regisztrált legidősebbek oltása, és megkezdődik a hatvan év alatti regisztrált krónikus betegek oltása - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István elmondta: a preferált csoportot ma a regisztrált legidősebbek jelentik, akik közül már 35 299 embert oltottak be kórházi oltópontokon és háziorvosoknál. Nőtt a magyar lakosság bizalma a védőoltások iránt - mondta az országos tiszti főorvos. Míg a járvány kezdetén, illetve a védőoltások alkalmazása előtt csak a lakosság 15 százaléka szerette volna beoltatni magát, most már majdnem 50 százalék az arányuk - közölte Müller Cecília. Szomorú, hogy a védőoltásokat propagálni kell, hiszen ezek az elmúlt évtizedekben százmilliók életét mentették meg világszerte, és most is fontos fegyverek a járvány ellen - mondta Novák Hunor gyermekorvos Magyarország élőben extra című műsorunkban. Sértegette a vezető állami pozíciókban dolgozókat és ellehetetlenítésüket ígérte Fekete-Győr András. A Momentum első embere az Azonnalinak azt mondta, példát akar statuálni a fideszeseken. A liberális párt elnöke ugyanakkor közölte: ennek részleteit nem akarja a nyilvánosság elé tárni. „A kisnyilas stílus előbújt a komcsi zsákból” - így reagált Fekete-Győr András kijelentésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba emlékeztetett: Fekete-Győr főnöke, Gyurcsány Ferenc földönfutóvá tenné a másként gondolkozókat, a Momentum elnöke pedig ellehetetlenítené a jobboldaliakat. Álságos, hogy az a baloldal aggódik az önkormányzatok miatt, amelyik kormányzása idején 800 milliárd forintot nem adott oda nekik kötelező feladataikra, devizahitelekbe kergette, és csődbe vagy csődközelbe vitte a településeket - közölte a Fidesz-frakció. A baloldal ismét ugyanazt az elhibázott gazdaságpolitikát kényszerítené az emberekre, amellyel a kormányzása idején a csőd szélére sodorta Magyarországot - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Amíg a baloldali kormányok idején az összes európai uniós támogatási forrásfelhasználásának mindösszesen 28 százaléka volt gazdaságfejlesztési területen, nálunk ez 60 százalék volt - mondta Bánki Erik Magyarország élőben című műsorunkban. Az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke szerint a mostani járvány megmutatta, hogy mi a különbség a baloldal és a nemzeti oldal válságkezelési stratégiája között. Április vége helyett már február közepén kifizetik a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásainak első részletét - jelentette be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A házasság egy életre szóló ígéret - mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége a házasság hete kapcsán. Kemény év vár Magyarországra a brüsszeli tárgyalótermekben - jelentette ki az Igazságügyi Minisztérium újonnan kinevezett európai uniós ügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. Ökrös Oszkár úgy fogalmazott: „nem több vagy kevesebb, hanem okos unióra van szükségünk”. Végleges az Európai Bizottság és Pfizer/BioNTech vállalatok között létrejött megállapodás, amelynek értelmében az Európai Unió további 300 millió adagot szerez be a koronavírus elleni oltóanyagból - közölte egy uniós szóvivő. A világon 106,4 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 59,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Spanyolországban 47 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt három napban, több mint 30 ezerrel kevesebbet, mint a múlt hétvégén - közölt a spanyol egészségügyi minisztérium. Hollandia március 2-ig meghosszabbítja a koronavírus-járvány nyomán bevezetett éjszakai kijárási tilalmat - közölte a holland kormány. A brit kormány tervei szerint a külföldről Nagy-Britanniába utazóknak érkezésük után is, még a karanténidőszak alatt el kell végeztetniük legalább egy koronavírustesztet. Gyorsan terjed az Egyesült Államokban a brit vírusvariáns. Jelenleg már 33 tagállamban van jelen, és 35-45 százalékkal gyorsabban terjed, mint az Egyesült Államokban korábban felbukkant koronavírus-változatok. Iowa kormányzója feloldotta a koronavírus-járvány terjedése elleni maszkkötelezettséget és a biztonságos távolságtartási szabályt anélkül, hogy ezt előzetesen megbeszélte volna egészségügyi szakemberekkel - adta hírül az AP amerikai hírügynökség. Egyre több gyermek fertőződik meg a koronavírussal az Egyesült Államokban, számuk a járvány kezdete óta már több mint 2,93 millió. Argentínában is felbukkant a koronavírus-világjárványt elindító kórokozó sokkal agresszívebben terjedő változata. A dél-amerikai országban vasárnapig már csaknem 50 ezren haltak meg a pandémia miatt, a fertőzöttek száma pedig közelít a 2 millióhoz. Az Európai Unió jóváhagyta az első Pfizer vakcinaszállítmányt Japán számára - közölte Kono Taro, Japán oltási programjának felelős minisztere Tokióban. A szigetország a tervek szerint február közepén kezdi meg az oltást. Vizsgálatot indított hétfőn Georgia állam választásért felelős főhivatalnoka Donald Trump korábbi elnök szavazatokat követelő január eleji telefonálásának ügyében - adta hírül Walter Jones, a georgiai választási hivatal szóvivője. Harminc év börtönt kapott gyermekpornográf felvételek készítéséért egy katonatiszt az Egyesült Államokban. Nemkívánatos személynek nyilvánította az orosz külügyminisztérium az albán nagykövetség egyik diplomatáját. Németország, Lengyelország és Svédország a múltheti orosz lépésekre adott válaszintézkedésként kiutasított egy-egy orosz diplomatát. Közlekedési fennakadásokat és baleseteket okozott a tartós havazás Németország több tartományában. Február 10-étől, szerdától új beutazási rendelet lép hatályba Ausztriában - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Kiss Róbert közölte: az új szabályok értelmében a beutazást megelőzően online regisztrációt kell kitölteni, és a belépést követően mindenki köteles hatósági házi karanténba vonulni tíz napra. Az osztrák rendelet hatálya nem terjed ki az ingázókra, a szükségszerű mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkát végzőkre, a személyforgalmi tranzit- és a nemzetközi tranzit-teherforgalomra, valamint a sürgősségi orvosi ellátásban részesülőkre. Halálra gázoltak egy embercsempészt az M6-os autópályán Besnyő térségében. Az illegális bevándorlókat szállító kocsi sofőrjét akkor ütötte el egy autó, amikor a rendőröket meglátva kiugrott kocsijából és a szalagkorláton átugorva próbált elmenekülni. Összeütközött négy autó az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Rákospalotai körvasút sornál, ezért torlódik a forgalom - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Női kézilabda Bajnokok Ligája: Vipers Kristiansand (norvég) - FTC-Rail Cargo Hungaria 26:31 Babos Tímea bejutott a második fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokság női egyes versenyében. Fucsovics Márton az ausztrál Marc Polmans felett aratott ötszettes győzelemével bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójába. Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2020-as teljesítményéért. A budapesti Puskás Arénában lesz a Borussia Mönchengladbach - Manchester City párharc első mérkőzése a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.