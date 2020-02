Magyar Nemzet: A Helsinki Bizottság védi a többszörös gyilkossággal gyanúsított migránst

A börtönviszonyok miatti kártérítések felfüggesztéséről dönt a héten a parlament. Ma a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokat tárgyalják a képviselők. Tíz évre titkosította két DK-s polgármester, Niedermüller Péter és László Imre a Czeglédy ügyvédi irodájával kötött szerződéseket - írja az Origo. Az internetes lap szerint az erzsébetvárosi és az újbudai önkormányzat ugyanazzal a szöveggel tagadta meg Czeglédy Csaba megbízási szerződéseinek kiadását, miután egy újságíró közérdekű adatigényléssel fordult hozzájuk. A Jobbikot már nem zavarják a kilakoltatások, sőt helyi szinten támogatják is - erről ír a Magyar Nemzet. A napilap felidézi: Míg a parlamentben a Jobbik általános moratóriumot követel a kilakoltatásokkal szemben, addig Vác ellenzéki városvezetése szigorított a szociális lakásbérlet szabályain. Képzés formájában kell a kártérítést nyújtani azoknak a Gyöngyöspatán élő roma diákoknak, akiknek a bíróság összesen százmillió forint kártérítést ítélt meg szegregáció miatt - közölte az Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az M1-en. A politikai tüntetés szervezői saját magukat leplezték le, hiszen a „szabad Gyönygyöspatáért” meghirdetetett demonstrációra Gyöngyöspatáról nem egész egy busznyi ember érkezett - jelentette ki Horváth László miniszterelnöki megbízott. Ez azt jelenti, hogy a gyöngyöspataiak 98 százaléka nemet mondott erre a politikai akcióra - tette hozzá a térség fideszes parlamenti képviselője. A Helsinki Bizottság védi a többszörös gyilkosságért és sorozatrablásért kőrözött pakisztáni migránst - írja a Magyar Nemzet. A napilap információi szerint a Soros Györgyhöz köthető jogvédő szervezet aktivistái vették fel a pakisztáni férfivel a kapcsolatot, majd képviselték őt a menekültstátus iránti kérelme ügyében. A Fidesz nyerte a polgármester választást a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Harsányban. Bihari Lajosné csaknem háromszor több szavazatot kapott, mint független kihívója Szekeres Norbert. Hamarosan elindul a nyugdíjkötvény, a lekötési kötelezettség legalább tíz év lesz - mondta Varga Mihály az mfor.hu-nak adott interjúban. A pénzügyminiszter elmondta: február 29-én zárulnak le a tárgyalások azokkal a kórházi beszállítókkal, amelyeknek egyenként 100 millió forint feletti, összességében pedig 49 milliárd forintnyi a követelésük Megkezdődött a bírák idei képzési programjának megvalósítása: a bírák, a titkárok, a fogalmazók és az igazságügyi alkalmazottak jórészt a Magyar Igazságügyi Akadémia keretei között ismerhetik meg alaposabban a változó jogszabályokat - írja a Magyar Nemzet Megkezdődött a vizsgálata annak a tizenegy középiskolás lánynak, két tanáruknak és a két sofőrnek, akik Olaszországból tértek haza és a koronavírus miatt karanténba kerültek - mondta a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa az M1-en. Az észak-olaszországi utazást tervezőknek a koronavírus-járvány miatt azt javasoljuk, hogy a látogatásról csak alapos megfontolás után döntsenek - közölte Menczer Tamás. Az államtitkár a Facebookon milánói és római ügyeleti telefonszámokat is közétett. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs soron kívüli tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól - közölte a Belügyminisztérium. Magyarországon továbbra sem ismert koronavírusos megbetegedés - közölte a Belügyminisztérium. Indokolt esetben további információért tárcsázzák a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenes 06-80-277-455-ös, illetve a 06-80-277-456-os telefonszámait - tájékoztatott a koronavírus elleni védekezésért felelős operatív törzs. „Alacsonytól mérsékeltig" terjed az új koronavírus kockázata az Európai Unióban a vírus gyors olaszországi terjedése után - közölte az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ. Több országban, Kuvaitban, Bahreinben és Afganisztánban is megjelent a kínai Vuhanból indult koronavírus, közben pedig az illetékes francia miniszter bejelentette: az olaszországi fertőzések miatt nem látja szükségesnek a francia-olasz határ lezárását. Az osztrák hatóságok felfüggesztették a vasúti átkelést az Olaszországgal közös határon, miután a Velencéből induló, Münchenbe tartó nemzetközi járaton két utasnál a fertőzés tüneteit állapították meg az új koronavírussal. Örményország két hétre lezárni készül Iránnal közös határát tekintettel a koronavírus-járványra - jelentette be Nikol Pasinján miniszterelnök. Négyen fertőződtek meg az új típusú koronavírussal azok közül, akiket a Japán partjainál veszteglő Diamond Princess óceánjáró utasai közül Nagy-Britanniába szállítottak - közölték a brit hatóságok. Újabb 161 megbetegedést és két további halálesetet jelentettek a dél-koreai hatóságok, amelyek az előző napon a legmagasabb szintű készültséget vezették be az új koronavírus miatt. Több kínai tartomány csökkentette az új típusú koronavírus-járvány miatti készültségi fokozatát hétfőtől, miután az elmúlt napok adatai szerint az ország nagy részén sikerült megfékezni a vírus terjedését. A kormányzó Német Szociáldemokrata Párt kapta a legtöbb szavazatot a Hamburgban tartott törvényhozási választáson. Kiköthet Szicília szigetén az Ocean Viking nevű Soros-hajó, a fedélzetén 274 migránssal. Az NGO jármű 3 különböző mentési művelet során vette a fedélzetére az illegális bevándorlókat a libai partok közelében. Nincs hírszerzési bizonyíték a Donald Trump elnök újraválasztása érdekében végrehajtott esetleges orosz beavatkozásra - jelentette ki Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. Több mint 20 rakétát lőtt a Gázai övezetből a környező izraeli településekre rövid idő alatt az Iszlám Dzsihád nevű gázai iszlamista terrorszervezet - jelentette a ynet. Hetvenhatezer háztartás maradt áram nélkül Lengyelországban a hétfőre virradóra átvonuló szélvihar miatt, öt ember megsérült. Mintegy 40 ezer háztartás maradt áram nélkül Csehországban a hétfőre virradóra átvonuló, kiadós esővel kísért rendkívül heves szélvihar következtében. 332 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon elfogott, többszörös emberöléssel is gyanúsított pakisztáni férfi letartóztatását - közölte a Fővárosi Főügyészség. Nyolcvanéves korában elhunyt Göröcs János, az Újpest legendás, olimpiai bronzérmes, 62-szeres válogatott labdarúgója. Férfi kosárlabda Eb-selejtező: Ukrajna - Magyarország 60:62 Szűcs Valdó és Kozák Luca győzött 60 méteres gátfutásban a fedettpályás atlétikai országos bajnokságon, Vindics Balázs pedig 21 éves országos rekordot döntött meg 800 méteren. Kijutott a tokiói olimpiára a magyar női tőrcsapat. Balázs Attila 27 helyet javítva a karriercsúcsot jelentő 79. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, Fucsovics Márton pedig hármat előrelépve a 70. Babos Tímea egyesben két helyet javítva a 98., párosban pedig egy pozíciót előrelépve a harmadik helyen áll a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Új, 2024-ig szóló szerződést írt alá Dean Bombac, a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának szlovén játékosa.