Magyar Nemzet: A baloldali Hírklikkre tolja át a hamisítást a csodamasina lobbistája

A kormány a jövő évi költségvetéssel egyszerre kívánja fenntartani a koronavírus-járvány elleni védekezési készültséget és minden erővel segíteni a gazdasági növekedést - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Varga Mihály emlékeztetett: a pénteken elfogadott 2021-es büdzsé 4,8 százalékos növekedéssel számol, miközben az államháztartási hiány újra 3 százalék, az államadósság pedig ismét 70 százalék alá csökken. A Fidesz-KDNP a 2021-es központi költségvetés elfogadásával a válságos idők ellenére is biztosítja a 13. havi nyugdíj visszaépítését, megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét - mondta Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő. Kilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4183 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 589 fő, 2811-en pedig már meggyógyultak. Elferdítette a valóságot az ellenzék, amikor a kórházi kapacitások felszabadítása ellen szólalt fel - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának tanácsadója a Bayer show-ban. Kollár Lajos hangsúlyozta, a cél az volt, hogy a szabad kórházi kapacitás mindig nagyobb legyen, mint a fertőzöttek száma, és ne következzen be az olaszországihoz hasonló katasztrófa. A fővárosiak megkérdezése nélkül bővítettek parkolózónákat és emeltek a parkolási díjakon több kerületben is Karácsony Gergelyék - számol be erről a Hír TV Budapesti Srácok című műsora. Megtartó erőnek nevezte a hit továbbadását a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Debrecenben, a görögkatolikus turisztikai látogatóközpont átadásán. Soltész Miklós Brüsszelnek is üzent, azt mondta, a kétezer éves keresztény közösségekből, hitükből fakad az európai kontinens kultúrája. Koronavírussal fertőzött emberek a tranzitútvonalon keresztül sem jöhetnek be az országba - nyilatkozta az ORFK szóvivője az Origonak. Gál Kristóf emlékeztetett: az Operatív Törzs javaslatára a kormány július 4-én bevezette a humanitárius korridort, amely meghatározott útvonalon lehetőséget ad a legrövidebb átutazásra Magyarországon keresztül. Exit poll: a HDZ nyert a horvátországi választásokon, de nem tud önállóan kormányt alakítani. A magyaroknak erős mandátumra lesz szüksége a horvát törvényhozásban - mondta Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, aki újraindult a kisebbségi parlamenti képviselői helyért. Kiköthet Szicílián, Porto Empedocle kikötőjében az Ocean Viking civil hajó, miután megkapta az ehhez szükséges engedélyt az olasz hatóságoktól - közölte a hajót üzemeltető SOS Méditerranée civil szervezet. A világon 11 240 943 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 530 137, a gyógyultaké pedig 6 044 585 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Napi fertőzési világrekord dőlt meg szombaton: több mint 212 ezer emberről bizonyosodott be 24 óra alatt, hogy megkapta az új típusú koronavírust. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO bejelentette, hogy befejezte a malária ellen használatos, hidroklorokin nevű gyógyszer tesztelését a koronavírus ellen. Továbbra sem lassult számottevően a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, az elmúlt napban 823 új fertőzéses esetet regisztráltak és 22 újabb haláleset történt. Orvosai tanácsára két hétre karanténba vonul Ghána elnöke, Nana Akufo-Addo, mert közvetlen környezetében bizonyítottan koronavírusos fertőzött akadt - adta hírül a nyugat-afrikai ország kormánya. A marxisták, anarchisták és felforgatók vereséget fognak szenvedni az elnökválasztáson - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a függetlenségi napi beszédében a Fehér Házban. A tűzijáték előtt összeverekedtek az elnök támogatói és az ünnep megzavarására érkezett baloldali aktivisták. Kanye West amerikai rapper bejelentette, hogy független jelöltként indul az elnökválasztáson. Az afroamerikai zenész Donald Trump elnök jóbarátja, akivel a Fehér Házban is többször találkozott. Az egyesült államokbeli Baltimore-ban is ledöntötték tüntetők Kolumbusz Kristóf szobrát. Kötelekkel mozdították el talapzatáról, majd pedig belevetették a keleti nagyváros kikötőjének vizébe - adta hírül a helyi sajtó. Tüntetők közé hajtott az Egyesült Államok északnyugati nagyvárosában, Seattle-ben egy férfi autójával, életveszélyes és súlyos sérüléseket okozva két nőnek - adta hírül a helyi rendőrség. Terrorizmus miatt indított vizsgálatot az osztrák Alkotmányvédelmi és Terrorizmuselhárító Hivatal, miután egy orosz állampolgárságú férfi szombat este a nyílt utcán agyonlőtt egy másik Oroszországból származó férfit Gerasdorfban, Bécstől nem messze. Légi csapások érték a líbiai egységkormány erői által egy hónappal ezelőtt visszafoglalt kulcsfontosságú légi támaszpontot az egységkormány ellen harcoló Halífa Haftar csapatai által közzétett bejelentés szerint. Legkevesebb 166 embert öltek meg Etiópiában a héten agyonlőtt népszerű énekes, Hahalu Hundessza halála miatt kitört tüntetéseken - közölték rendőrségi források. Már akár 30 halottjuk is lehet a felhőszakadások okozta földcsuszamlásoknak és áradásoknak Japánban. Jelentős károkat okozott a natanzi nukleáris létesítményben az a tűz, amely csütörtökön ütött ki a központban, és ez a fejlettebb centrifugák fejlesztésére is hatással lehet - közölte az iráni atomenergia-ügynökség. A Lufthansa német légitársaság megkapta a német állami támogatás első, csaknem 1 milliárd eurós részletét - jelentette be a cég szóvivője. Halálos tigristámadás ért egy állatgondozót a zürichi állatkertben. Az 55 éves nőt a szibériai tigrisek ketrecében marta halálra az egyik példány. Vértanúként helyezték végső nyugalomra Algériában, az ország függetlenségének évfordulóján a francia gyarmatosítás 24 kivégzett áldozatát, akiknek koponyáit Franciaország visszaszolgáltatta. Kihallgatták a belvárosi rendőrök a rongálással gyanúsított budapesti nőt, aki pénteken vörös festékkel leöntötte az V. kerületben, a Szabadság térnél található Horthy-szobrot - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Felszállás közben a földre zuhant egy vitorlázó repülőgép a miskolci repülőtéren. Szoboszlai Dominik szerzett vezetést a Red Bull Salzburgnak a LASK ellen az osztrák labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában. A magyar játékost az idény legjobbjának választották Ausztriában. A pole pozícióból rajtoló Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíjat, amely a koronavírus-járvány miatt csaknem négy hónapos csúszással kezdődő idény első futama volt.