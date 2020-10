Magyar Nemzet: A baloldal szavazatokra váltaná a rasszista szlogeneket

1322 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 28 631-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 17 beteg, 6349-en pedig már meggyógyultak. Jelenleg 481 fertőzött egészségügyi dolgozót tartanak nyilván hazánkban - jelentette ki Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos elmondta: a járvány kirobbanása óta összesen 1234 egészségügyi munkatárs kapta el a betegséget. A koronavírus-járvány második hullámának felfutó szakaszában vagyunk, egész Európában nő a fertőzöttek száma - közölte az országos tisztifőorvos. A Szegedi Tudományegyetem klinikáján kezelhetik az országban először a koronavírusos betegeket a favipiravir hatóanyagú Avigan gyógyszerrel, amelynek köszönhetően rövidebb gyógyulási idő és kevesebb szövődmény várható a betegség során. Budapesti agglomerációs települések szennyvizében is vizsgálja a koronavírus kimutathatóságát a Nemzeti Népegészségügyi Központ - írta a koronavirus.gov.hu. Elismerte az Informátornak Kispest szocialista polgármestere, hogy ismeri V. Ákost, azt a személyt, aki arcát vállalva beszélt a műsorban arról, hogy ő maga szem és fültanúja volt mindannak, ami a Lackner-féle hangfelvételeken hallható. A kormány döntése alapján a jövő év elején "megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaállítása" - erősítette meg Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Kedvező volt az iskolaőrök fogadtatása mind a pedagógusok, mind a diákok részéről az első hónap tapasztalatai alapján - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság honlapján. Idén már a tanító alapképzési szakon tanulók is pályázhatnak a Klebelsberg Ösztöndíj Programba - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A jelentkezéseket október 19-ig lehet benyújtani. A magyar gazdaságpolitika elsődleges célja, a munkahelyek, vállalkozások megvédése, ehhez a beruházások támogatása a leghatásosabb eszköz - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány a koronavírus-járvány leküzdése után biztonságos, hosszú futamidejű, több lábon álló finanszírozással folytatja az államadósság csökkentését - mondta videóüzenetében a pénzügyminiszter. A Digitális Szabadság Bizottságot nem azért hozta létre tavasszal a kormány, hogy cenzúrázza a Facebookot, hanem hogy a jogállamisági garanciákat vizsgálja az interneten - mondta az igazságügyi miniszter. Négy ajándék oldalt akar magának a főváros minden ingyenes budapesti újságban - egy erről szóló javaslatot fogadott el a Fővárosi Közgyűlés. Mintegy kétmilliárd forint állami támogatásból megújul a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, fejlesztik a kórtermeket, osztályokat és lecserélik a berendezéseket is - hangzott el az M1-en. Szavazatokra akarják váltani a romákkal kapcsolatos ellenérzéseket a baloldali pártok Borsodban – nyilatkozta egy romaügyi szakértő a Magyar Nemzetnek. Forgács István szerint kapóra jön a baloldalnak Bíró László korábbi, cigányságot sértő kijelentései. Drasztikusan megemelte Miskolc balliberális vezetése az önkormányzati bérlakások havi díjait. Harminc százalékkal többet kell fizetni egy hónapra, mint eddig, ráadásul a használatért visszamenőleg több havi kauciót is elkérnek a bérlőktől. Addig nem szűnik meg a nyomás sem a görög, sem a magyar határon, amíg az Európa Unió nem teszi világossá, hogy területére csak szabályosan lehet bejönni - szögezte le Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, miután görög kollégájával tárgyalt. Nem igaz, hogy az Európai Bizottság jogállamisági jelentése egységes és objektív szempontok alapján értékeli valamennyi tagállamot – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséhez háttéranyagot nyújtó szervezeteket Soros György alapítványa támogatja - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárgyalást kezdeményez az Erdélyi Magyar Szövetség a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel a decemberben esedékes parlamenti választásokról - jelentették be az EMSZ társelnökei. A bukaresti kormány által december 6-ra kiírt parlamenti választások jövő év március 14-re történő elhalasztását kezdeményezte Adrian Dohotaru független, magát baloldalinak tartó képviselő. Az Európai Unió határozott és egyértelmű üzenetet küldött Ankarának a párbeszéd folytatásának szándékáról, és arról, hogy kiáll Görögország és Ciprus érdekei és jogai mellett - közölte Angela Merkel német kancellár Brüsszelben. Az Európai Tanács csütörtökön küldött határozott üzenetét követően most Törökországon a sor, hogy döntsön, hogyan akarja alakítani kapcsolatait az Európai Unióval - jelentette ki Mark Rutte holland kormányfő Brüsszelben. A török külügyminisztérium szerint az Európai Tanács rendkívüli csúcstalálkozóján Törökországgal kapcsolatban hozott csütörtöki döntések - azzal együtt, hogy tartalmaznak néhány pozitív elemet - sok helyen elrugaszkodottak a valóságtól. Az elmúlt napokban folytatott tárgyalások megerősítették, hogy a felek között továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszerét illetően - közölte az Európai Bizottság főtárgyalója. Ma kezdődik a Liga vezetőjének tárgyalása Szicíliában. Matteo Salvininek azért kell bíróság elé állnia, mert tavaly nyáron, még belügyminiszterként nem engedett kikötni egy migránsokkal teli hajót. Már 34 502 880 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 026 753, a gyógyultaké pedig 23 953 847 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombati összesítése szerint. Romániában több mint 481 ezer munkahely szűnt meg a koronavírus-járvány miatt, amely leginkább a feldolgozóipart sújtotta - írta a Ziarul Financiar című román gazdasági napilap. Oroszországban az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzöttek napi növekménye pénteken, négy hónap után ismét átlépte a kilencezret, a járvány áldozatainak száma pedig meghaladta a 21 ezret. Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország továbbra is harmadik helyen áll a halálozási sorban az Egyesült Államok és Brazília mögött. Pozitív lett Donald Trump és felesége, Melania koronavírustesztje. Az amerikai elnök és felesége jól van, az elnök ellátja feladatait - jelentette ki Mark Meadows, a Fehér Ház kabinetfőnöke. Az amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már Twitter-bejegyzést írt. A nukleáris fegyverkezés veszélyétől óvott António Guterres ENSZ-főtitkár, valamint sürgette az Egyesült Államok és Oroszország által megkötött, a nukleáris fegyverzet korlátozásáról szóló Új START-szerződés mihamarabbi meghosszabbítását. Súlyos aggodalmának adott hangot Vlagyimir Putyin orosz elnök és Nikol Pasinján örmény kormányfő a hegyi-karabahi konfliktusövezetben megjelenő illegális közel-keleti fegyveres csoportokról szóló értesülések miatt. Vizsgálatot indítottak a kanadai hatóságok annak kiderítésére, hogy használnak-e kanadai hadianyagot a hegyi-karabahi konfliktusban - közölte Justin Trudeau kormányfő. Jereván kész tárgyalásokat kezdeni a tűzszünetről Hegyi-Karabahban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet minszki csoportjában részt vevő államok közvetítésével - közölte az örmény külügyminisztérium. Letartóztattak 12 tüntetőt a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök elleni demonstráción Tel-Avivban - jelentette az izraeli média. A migránsokkal szembeni embertelen máltai bánásmódot bírálta az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága, amely szerint a bevándorlók kevés tiszta ivóvízhez és tisztálkodási lehetőséghez jutnak. Hetven határsértőt találtak a magyar és román rendőrök négy kamion ellenőrzésekor szombatra virradóra a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrség eddig 599 esetben járt el a múlt hét óta érvényben lévő kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedések megszegése miatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki - nem jogerősen - két osztrák, valamint egy török állampolgárra embercsempészés miatt és három évre kiutasította őket az országból. Volt állatorvos ellen emeltek vádat állatkínzás miatt Nógrád megyében, a férfi olyan méltatlan körülmények között tartotta haszonállatait, hogy nagy részük lesoványodott, megbetegedett, sőt több el is pusztult - közölte a megyei főügyészség vezetője. A Ferencváros október 20-án, kedden az FC Barcelona vendégeként kezdi meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében. A Los Angeles Lakers csütörtökön 124-114-re nyert a Miami Heat ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) döntőjének második mérkőzésén. Mivel biztossá vált, hogy vendégszurkolók nem lehetnek jelen jövő csütörtökön a bolgár-magyar labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezőn, így visszaváltják az eladott jegyeket.