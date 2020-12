Magyar miniszobor került Stockholmba

5500 vakcina érkezhet december 27-én hazánkba, amellyel megkezdődhet a Dél-Pesti Centrumkórház munkatársainak oltása - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte: a kormány minden vakcina-gyártóval tárgyalt, és egyelőre 17,5 millió oltóanyagot kötöttek le. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a fertőzés terjedésében egyértelmű fordulat következett be, Magyarország túlesett a második hullám csúcspontján. 1238 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 306 368-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 180 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 8 462-re emelkedett. Óriási lépésnek nevezte a pandémia kezelésében a koronavírus elleni első vakcina engedélyezését az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: az Európai Gyógyszerügynökség kiadta az első oltóanyagra vonatkozó engedélyt. Az első vakcinaszállítmány a két ünnep között érkezik Magyarországra, ebből várhatóan december 27-étől 5000 egészségügyi dolgozó oltására lesz lehetőség. A covidos betegekkel foglalkozó dolgozókat oltják be először - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Már több mint 307 ezren igényeltek védőoltást - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlament államtitkára. Dömötör Csaba ismertette: a hivatalos weboldal mellett érkeznek már a postai úton visszaküldött regisztrációk is. Emmi: A kormány köszönetét és megbecsülését fejezi ki az egészségügyi dolgozóknak, akik egész évben és az ünnepek alatt is áldozatosan dolgoznak a koronavírusos és minden más beteg ellátásában. Megjelent a karácsonyi időszakra vonatkozó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet - közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A kormány gazdaságvédelmi intézkedései azt szolgálják, hogy a következő nehéz hónapokat a vállalkozások és a családok túl tudják élni, és alkalmasak is arra, hogy a nehéz helyzetben lévők pluszforráshoz jussanak – mondta Gulyás Gergely. A Volner párt kampányt indít a csalódott Jobbik és Momentum szavazóinak - jelentette be a párt elnöke. Volner János elmondta: a két párt szavazói azért csalódottak, mert nem teljesültek elvárásaik egy új politikai pólus létrejöttét illetően. A Jobbik azzal hitegette szavazóit, hogy nem fog Gyurcsánnyal közös listán indulni - emlékeztetett Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese Magyarország élőben extra című műsorunkban. Hollik István szerint a baloldalon megtörtént az, amit Gyurcsány Ferenc, a baloldal valódi vezetője régóta eltervezett. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: a Jobbik megvásárlásával teljessé vált a Soros György által szponzorált Gyurcsány-lista. A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Napi aktuális extra című műsorunkban közölte: támogatja a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseit. A polgármesterek többsége egyetért a kormány intézkedéseivel. Szita Károly szerint, amikor baj van muszáj együttműködni a kormánnyal, hiszen így lehet megteremteni az emberek biztonságát. A munkahelyek megvédését, és újabbak létrehozását is segíti az a pályázat, amelyben már mintegy 3,7 milliárd forintot pályáztak meg sikeresen magyar cégek digitális képességeik fejlesztésére - jelentette be Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. Novemberben az előző hónaphoz képest 45 ezerrel 4 millió 496 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Közlekedésfejlesztést valósított meg Szolnokon a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert több mint 2,6 milliárd forintból a város önkormányzata. A klímaváltozás szőlészetre és borászatra gyakorolt hatásáról, a fenntartható szőlőtermesztésről és borkészítésről beszélget Bodó Judit tokaj-hegyaljai és Dúzsi Tamás szekszárdi borásszal Kék bolygó című podcastjában Áder János köztársasági elnök. Négymillió forint értékű eszközadomány: hűtők, mosó- és szárítógépek, mikrohullámú sütők és porszívók érkeztek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács, illetve a Katolikus Karitász jóvoltából. A világon 77,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 43,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. December 26-tól újra teljes zárlatot rendelnek el Ausztriában, az erre vonatkozó kormányrendeletet a parlament is jóváhagyta. Csehországban január 22-ig meghosszabbítják a szükségállapotot - döntött a a cseh parlament alsóháza. Montenegró szigorított a határátlépési feltételeken, már csak 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel lehet beutazni az országba. Szerbia meghosszabbította az üzletek nyitvatartási idejét. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 36 804 új koronavírus-fertőzést regisztráltak. Hetekig tarthat még a koronavírus-járvány második hullámának erősödése Németországban, és nagyon valószínű, hogy már megérkezett a vírus Nagy-Britanniában azonosított új, erősebben fertőző változata - mondta a Robert Koch intézet vezetője. Az Európai Bizottság az Egyesült Királyságra vonatkozó utazási tilalmak egyes esetekben történő enyhítését javasolta az unió mind a 27 országának. A tilalmat azért vezette be néhány ország, mert Délkelet-Angliában a koronavírusnak egy új, a korábbi variánsoknál 70 százalékkal fertőzőbb változata bukkant fel. Nagy valószínűséggel az új típusú koronavírus erősebben fertőző mutációjával szemben is védettséget ad a Pfizer amerikai gyógyszercég és a német BioNTech közös munkájával kifejlesztett oltás - mondták a mainzi központú biotechnológiai vállalkozás alapítói Az orosz Szputnyik V védőoltás fejlesztői bejelentették, hogy megállapodást írtak alá a brit AstraZenaca gyógyszergyártóval arról, hogy közösen tesztelik a koronavírus ellen általuk kifejlesztett védőoltások kombinált változatát. A második országos zárlat óta a legtöbb új fertőzöttet azonosították egy nap alatt Izraelben. Egy nap alatt a rekordszámú, 86 857 tesztből 3594 pozitívnak bizonyult, ami október 7. óta két és fél hónapos csúcsot, valamint 4,2 százalékos arányt jelent. A koronavírus-világjárvány új gócpontját fedezték fel az Antarktiszon egy chilei katonai bázison. Ezzel egyetlen kontinens sem maradt a Földön, ahol ne jelent volna meg a SARS-CoV-2 jelű új koronavírus. Az amerikai képviselőház, majd a szenátus is megszavazta a koronavírus-válság ellensúlyozására hivatott, 892 milliárd dollár összegű gazdaságösztönző csomagot és a kormányhivatalok 1400 milliárd dolláros, egyéves költségvetését. Az Egyesült Államok újabb vízumkorlátozásokat vezetett be bizonyos, emberi jogsértésekért felelős kínai tisztségviselőkkel szemben. Peking közölte, hogy válaszintézkedéseket készül elrendelni. Meg kell ismételni a parlamenti választásokat Koszovóban, miután az alkotmánybíróság semmissé nyilvánította egy korrupció miatt elítélt parlamenti képviselő megválasztását, és így a kormány megválasztását is érvénytelenítette. Klaus Iohannis román államfő megbízta Florin Citu jelenlegi ügyvivő pénzügyminisztert, a december 6-i parlamenti választás nyomán alakult jobbközép koalíció jelöltjét az új kormány megalakításával. Bekérették az orosz külügyminisztériumba Németország, Svédország és Franciaország moszkvai diplomáciai képviseletének vezetőjét, mert az EU tiltott vegyifegyver-használat miatt korlátozó intézkedéseket vezetett be 6 ember és egy szervezet ellen. Felszállt Marokkóba az első közvetlen repülőjárat Izraelből, fedélzetén az amerikai és az izraeli békedelegációval. Felbocsátották első útjára Kína legújabb, Hosszú Menetelés-8 típusú hordozórakétáját a dél-kínai Hajnanon található Vencsang kilövőbázisról. Az új típusú koronavírus mutációja miatt nem szállhatnak le azok a személyszállító repülőgépek Magyarországon, amelyek az Egyesült Királyságból érkeznek. Több helyen elmarad december 24-én az éjféli mise, illetve 25-én az ünnepi istentisztelet, máshol regisztrációhoz kötik a részvételt, illetve korlátozzák a hívek számát a templomokban a koronavírus-járvány miatt. A rendőrök elfogtak egy szerb embercsempészt Algyőn. Kifosztás, lopás és annak kísérlete miatt vádat emelt a Szarvasi Járási Ügyészség hét büntetett előéletű borsodi férfi ellen. A bűnbanda közműszolgáltatók képviselőjének kiadva magát 29 idős embert károsított meg országszerte. Vádat emelt az ügyészség egy kábítószer-kereskedő csoport hat tagja ellen, a vádhatóság szerint a társaság kereskedői-fogyasztói láncolatot kiépítve számos embert látott el droggal Kaposváron és környékén - közölte a Somogy Megyei Főügyészség. A legsürgősebb munkák szerdán lezárulnak Szigetszentmiklóson, a vízügy munkatársai előkészítették az olajszennyezés helyszínét a kármentesítés hosszadalmas folyamatára. A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője kétmillió forint nyomravezetői díjat tűzött ki a szigetszentmiklósi olajszennyezés ügyében - közölte a rendőrség. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Zaragoza (spanyol) 94:86 Férfi kosárlabda NB I: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - PVSK-VEOLIA 79:73 Női kosárlabda NB I: Atomerőmű KSC Szekszárd - ZTE Női Kosárlabda Klub 96:62; Vasas Akadémia - TFSE-MTK 82:83; PINKK-Pécsi 424 - Aluinvent DVTK 63:81 Szlovák jégkorongliga: HK Poprad (szlovák) - DVTK Jegesmedvék 2:4 Kétéves szerződéshosszabbítást írt alá az Európa-bajnokságon ezüstérmes, a torna legjobb játékosának választott Estelle Nze Minko a magyar bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubjával. Hat játékosával hosszabbított szerződést a Telekom Veszprém kézilabdacsapata - jelentette be Nagy László sportigazgató.