Magyar Mercedesekkel bővíti a Mol Limo a flottáját

Prémium szolgáltatással bővül a Mol Limo. Az autómegosztó szolgáltatás flottájába Magyarországon gyártott prémium kategóriás autókat állítanak be. „Egy olyat kerestünk, ami új, ami a legújabb fejlesztéseket magában foglalja, illetve fontos szempont volt számunkra, hogy legyen benne valami magyar, egy magyar hozzáadott érték. Ezt a Mercedesben megtaláltuk. Jövő hét végéig mind az 50 gépjármű elérhető lesz a szolgáltatásban” – közölte Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztási szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója.

A Mol autómegosztó szolgáltatása januárban indult, de ma már 35 ezer felhasználója van, és a flottával közlekedők több mint másfél millió kilométert tettek meg. A flottával együtt most a szolgáltatási terület is bővül. „Bővítettük a szolgáltatási területet is. Így a szolgáltatási területünkben most már Sasad, Gazdagrét, Újpest jelentős része is benne van. Most már több mint 70 négyzetkilométeren elérhetőek az autóink” – ismertette Sáreczky Richard, a Mol Limitless Mobility Kft. ügyvezető igazgatója.

A pontos adatok ellenőrzése után az autók már bérelhetők is. A szolgáltatás sikerét a cég abban látja, hogy a felhasználók véleményét is figyelembe veszik. Terveik szerint egyébként tovább növelik a flottát – és az infrastrukturális fejlesztések függvényében fokozatosan emelve benne az elektromos autók arányát. A szolgáltatás működési területét pedig 2020-ra Budapest közigazgatási határáig kiterjesztik.