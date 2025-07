Magyar Márton médiája megtévesztené olvasóit Brüsszel költségvetési tervezete kapcsán

Megosztás itt:

Nem számol Ukrajna uniós felvételével 2034-ig az EU költségvetési keret tervezete – ezzel a nyilvánvaló hazugsággal próbálja félrevezetni olvasóit Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a lapja, a Kontroll.

Mint állítják: „A Globális Európa elnevezésű alap a tagjelölt országok uniós tagságra való felkészítését finanszírozza. Erre 200 milliárd eurót szánna a Bizottság, ami azt jelenti, hogy a magyar kormány propagandája ellenére az unió 2034-ig nem számol új tagországgal, így Ukrajna felvételével sem.”

Érdemes megnézni, mi a valós helyzet!

A Bizottság által közzétett információk szerint a 2028-2034-es többéves pénzügyi keret valóban tartalmaz egy 200 milliárd eurós Globális Európa programot, amely lehetővé teszi az uniós költségvetés számára, hogy növelje a tagjelölt országoknak nyújtott támogatást, és felkészüljön csatlakozásukra. A jelenlegi többéves pénzügyi keretben 31 milliárd euró áll rendelkezésre a tagjelölt országok és keleti szomszédságunk számára.

Az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat 42,6 milliárd eurót tartalmaz. Ez 37 százalékos növekedést jelent.

Ez az eszköz továbbá egy 15 milliárd eurós célzott tartalékkal is rendelkezik majd a felmerülő válságok és előre nem látható szükségletek kezelésére.

Marta Kos bővítési biztos csütörtökön Brüsszelben mutatta be, hogy a Globális Európa eszköz pontosan mit is jelent bővítési szempontból. Mint mondta:

„A Montenegróval, Albániával, Moldovával és Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások soha nem haladtak ilyen gyorsan, és számos tagjelölt országunknak célja, hogy az elkövetkező években lezárja a tárgyalásokat. Ők a legmegbízhatóbb partnereink, amennyire csak tudjuk, támogatjuk őket, és az új többéves pénzügyi keret tükrözi ezt a valóságot.”

Ukrajna ugyanakkor a 2028-2034-es pénzügyi keretben emellé a tagjelöltként rendelkezésére álló alap mellé még külön támogatási sort is kapott.

,,100 milliárd eurós külön keretet biztosítunk Ukrajna reformjainak, újjáépítésének, modernizációjának és az EU-hoz való csatlakozásának támogatására."

Ez a pénz segíteni fog Ukrajna pénzügyi stabilitásának megteremtésében 2028 után. Aki azt gondolta, hogy az európai támogatás idővel gyengülni fog, tévedett. Az idő valójában nem Oroszország oldalán áll.

Döntő fontosságú, hogy Ukrajna finanszírozása elkülönítve és a többéves pénzügyi keret felső határain túlmenően történik. Ez biztosítja, hogy az Unió kielégíthesse Ukrajna kivételes szükségleteit a külső fellépés egyéb prioritásainak veszélyeztetése nélkül – jelentette be Kos.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök pedig külön kitért arra, hogy mi történik akkor, ha egy tagjelölt ország a következő pénzügyi keret vége, azaz 2034 előtt teljesíti a csatlakozási feltéteket és teljes jogú taggá válik:

,,És magára a csatlakozásra vonatkozóan – mint minden korábbi csatlakozásra vonatkozóan: a többéves pénzügyi keretben van egy külön felülvizsgálati záradék, amely kimondja, hogy ha egy tagjelölt ország csatlakozik, akkor a többéves pénzügyi keretet is felül kell vizsgálni."

Ami logikus, mert az Európai Unióhoz csatlakozó ország méretétől függően kell majd tárgyalnunk; a csatlakozási szerződésben meg kell tárgyalnunk a kohéziós kifizetések és a mezőgazdasági kifizetések fokozatos bevezetését például erre az országra vonatkozóan, de az adott csatlakozó ország Európai Unióhoz való hozzájárulásának fokozatos bevezetését is. Ezt meg kell tárgyalni és meg kell vitatni, ezért a költségvetési rendeletben szerepelnie kell az ígéretnek és a kötelezettségnek, hogy csatlakozás esetén a többéves pénzügyi keretet is felül kell vizsgálni. Ez a korábbi csatlakozások során működött, és most is működni fog.

– ismertette Ursula von der Leyen. Tehát Ukrajna az említett százmilliárd eurós költségvetési soron kívül is számíthatna még uniós forrásokra a csatlakozása esetén.

De ugyanezt erősítette meg a mai napon Marta Kos bővítési biztos is:

,,Ahogy mondtam, néhány jelölt azon dolgozik, hogy a tárgyalásokat a következő többéves pénzügyi keret alatt vagy akár korábban is lezárja, és a Bizottság fáradhatatlanul fog dolgozni azon, hogy segítsen nekik ebben."

Miután ez megtörténik, a következő lépés a csatlakozási szerződések megtárgyalása lesz, amelyek olyan elemeket határoznak meg, mint a strukturális és mezőgazdasági alapok fokozatos bevezetése, valamint az egyes országok uniós költségvetéshez való hozzájárulása.

Ebben a szakaszban gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő finanszírozást biztosítsunk az új tagállamoknak. Összességében ez a többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat szilárd alapot teremt a bővítés megvalósításához – mondta Kos.

Emlékezetes, hogy pár hónapja Magyar Péter ugyanígy tagadta, hogy az agrárbüdzsé csökkentésére készülne, ma pedig már ő is tényként beszél erről.

