Magyar kutatók kifejlesztették az első hazai koronavírus-tesztet

4123-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt egy 39 éves krónikus beteg, ezzel 577-re emelkedett az elhunytak száma, 2640-en pedig már meggyógyultak. Hazánkban továbbra is járványügyi készültség van, így augusztus 15-ig nincs lehetőség a nagy rendezvények megtartására - közölte a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: a kormány célja, hogy annyi munkahely jöjjön létre, amennyi megszűnt - ezért hozták létre a Gazdaságvédelmi Operatív Törzset. A munkahelymegőrzést az idén 380 milliárd forinttal, míg a munkahelyteremtést 2020 és 2022 között 804 milliárd forinttal támogatják a gazdasági akcióterven belül - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A Lánchíd állapotával kapcsolatos felelősség a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatot terheli - közölte a Kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter szerint az elmúlt fél évben nem csinált semmit az új fővárosi vezetés, még az új közbeszerzést sem írták ki, holott a felújítás költségének többszöröse áll Budapest rendelkezésére. Ahelyett, hogy közbeszerzést írtak volna ki a Lánchíd felújítása kapcsán, a főpolgármester csak a kormányra mutogat - mondta a Miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Dömötör Csaba közölte: Karácsony Gergely a közösségi médiában írt posztjaival és nyílt leveleivel folyamatosan konfliktust próbál szítani, azonban a kormány továbbra is az együttműködésben érdekelt. A budapesti Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint emberkísérlet zajlik a közlekedőkkel: nem mérik fel az igényeiket, hogy hogyan lehet az autós, a kerékpáros és a gyalogos forgalom összhangját megteremteni – hangzott el a Kossuth Rádióban. Láng Zsolt hozzátette, a főpolgármester akkor sem egyeztetett senkivel, amikor biciklisávokat festetett fel Budapest forgalmas közútjaira, és ezzel óriási dugókat okozott. A parkolási díj emelésével a kormány nem ért egyet - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón.Azok az intézkedések, amelyeket a főváros meghozott az elmúlt időszakban, azok környezetvédelmi szempontból is károsak, ehhez a parkolás megdrágítása sem tesz hozzá. A Jobbik tagjai is részt vesznek Hadházy Ákos nemzeti konzultációs íveket gyűjtő akciójában - mondta a párt országgyűlési képviselője. Brenner Koloman hangsúlyozta: a Jobbik támogatja a nemzeti konzultáció elleni tiltakozást. A képviselő hozzátette: szerintük a konzultációra szánt összeget a koronavírus-járvány okozta gazdasági és szociális válság kezelésére kellene fordítani. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében eddig meghozott döntések 600 milliárd forint értékű extra beruházást ösztönöznek - közölte az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a Magyar Nemzettel. Jövőre változnak a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó szabályok - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az uniós előírások miatt a Pest megyei vállalkozások a fejlesztési források jelentős részéből kiszorulnak, ezért a kormány hazai forrásból 80 milliárd forintot fordít a térség fejlesztéseire a következő években - közölte Varga Mihály. A pénzügyminiszter elmondta, hogy a gazdaságvédelmi intézkedések részeként májusban 86 Pest megyei vállalkozás több mint 4,7 milliárd forintot nyert el eszközberuházásokra és munkahelymegőrzésre. Mintegy 80 ezer családot érint évente a csecsemőgondozási díj - mondta Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár az M1-en. Sokan nem tudják, de az Európai Unió 28 országát vizsgálva - Hollandia és Dánia után - Magyarország a harmadik helyen áll a mindennapos kerékpáros közlekedés részarányát tekintve - mondta az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Révész Máriusz szerint ezért rendkívül fontos, hogy a kerékpáros infrastruktúrát még tovább fejlesszék, hiszen komoly igény van rá. A haza védelme nemzeti ügy, a honvédelmi sportközpontok megépítésével pedig az a szellemiség is erősödik, amely a közösséget össze tudja tartani - jelentette ki Simicskó István, a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos. Jelentősen nőtt az embercsempészek aktivitása, a déli határszakaszon idén eddig 40 százalékkal többen próbáltak bejutni az országba, mint a tavalyi év hasonló időszakában - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtök az M1-en. A magyarországi tranzitzónák működését, valamint a magyar menekültügyi és idegenrendészeti eljárásokat érintő magyar jogszabály jelentős része sérti az uniós jogot - közölte a luxembourgi székhelyű EU-bíróság. Világszerte 9 408 757 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 482 184, a gyógyultaké pedig 4 729 511 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Megkezdődött az előrehozott parlamenti választások kampánya Észak-Macedóniában, a voksolást eredetileg áprilisban tartották volna, ám a koronavírus-járvány miatt júliusra halasztották. Valamennyi nyárra tervezett fesztivált lemondtak, vagy augusztus végére és szeptemberre halasztottak Koszovóban a koronavírus-járvány miatt. Sem a koszovói elnök, sem a miniszterelnök nem utazik Washingtonba, hogy a Szerbiával fennálló kapcsolatról tárgyaljon. Kilencedik napja kevesebb mint 8 ezerrel emelkedik az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma Oroszországban, a napi növekmény aránya rekordalacsony, 1,17 százalékos volt a legfrissebb adatok szerint. Donald Trump amerikai elnök bejelentette szerdán a lengyel kollégájával, Andrzej Dudával folytatott washingtoni tárgyalásai után, hogy védelmi együttműködésről szóló megállapodást ír alá vele. Elfogadhatatlan, hogy a jemeni húszi síita lázadók válogatás nélkül támadják Szaúd-Arábia városainak civil lakosságát - jelentette ki az Európai Unió külügyi szolgálata. Az erőszak újbóli fellángolása miatt Sinaloa mexikói állam azzal a kéréssel fordult a Nemzeti Gárdához, hogy sokszorozza meg jelenlétét az államban. Tízre nőtt a dél-mexikói földrengés halálos áldozatainak a száma, huszonhárman sérültek meg, és kétezernél több épületben keletkeztek károk. Huszonhárom ember meghalt, tíz másik megsérült, amikor a heves esőzés és mennydörgés kísérte viharban villámcsapás érte őket India keleti részében. A román határrendészek 21 illegális bevándorlót találtak egy török rendszámú furgonban ma hajnalban a Nagylak 2 - Csanádpalota autópálya-határátkelőhelyen. Két hónappal meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a három férfinak a letartóztatását, akit a májusi Deák téri kettősgyilkosság kapcsán gyanúsítottak meg - tudatta a Fővárosi Törvényszék. Még tart az első fokú készültség a Tiszán a levonuló árhullám miatt, viszont a Duna vízállása szerdán tetőzött a fővárosnál, azóta csökken a vízszint - mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádióban. Július 1-jével ismét megkezdődnek az előzetesen meghirdetett kéményellenőrzések Budapesten - közölte a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Közzétette a tavalyi pótdíjbefizetési toplistát a Budapesti Közlekedési Központ: a csúcstartó az a bliccelő, aki csaknem kétmillió forintot fizetett be. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd - Debrecen 0:1; Kisvárda - Puskás Akadémia 1:1; Budapest Honvéd - Kaposvár 4:2; Paks - Diósgyőr 4:2 A Magyar Karate Szakszövetség készen áll arra, hogy a tervezettnél egy évvel később, 2023-ban rendezze meg a világbajnokságot - hangsúlyozta Mészáros János, az MKSZ elnöke. A sportág 29 meghatározó személyiségének a neve szerepel a Magyar Kajak-kenu Szövetség székházában csütörtökön felavatott Arany Érdemérmesek márványtábláján.