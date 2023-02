Magyar-kirgiz csúcstalálkozó

Országos akkumulátorgyár-ellenes aláírásgyűjtést indított az LMP, ma pedig a zöld párt kezdeményezésére a Fenntartható Fejlődés Bizottsága is ülésezett. Az LMP azt szeretné elérni, hogy az országban ne gyárthasson akkumulátorokat a kínai CATL. Kapcsoltuk az Országházból kolléganőnket, Baumgartner Benitát.

Akkora földrengés volt Romániában, hogy Békéscsabán is érezni lehetett

A hétfői romániai földmozgás 5-ös erősségű volt, a katasztrófavédelem közleménye szerint Békéscsaba térségében a lakosság is érzékelte, de feltehetőleg az ország délkeleti részén is érezhető volt. Egyébként Horvátországban és Bulgáriában is észleltek földmozgást. Kapcsoltuk Tóth Máté szeizmológust.