Magyar György odaszúrt: Magyar Péter csak eljátssza a demokráciát

Megosztás itt:

Magyar Péter az utolsó pillanatban visszavonulót fújt a Tisza Párt jelöltállítási terveit illetően, az eredeti elképzelés szerint ugyanis már szeptemberben bemutatták volna minden választókerületben (vk) a 3-3 jelöltet, akik közül november elején belső szavazással választanák ki a két esélyesebbet, végül pedig nyílt szavazással dönthetnének a választópolgárok. A nyertes jelöltet november végén a Tisza kongresszusán mutatnák be.

Magyar György szerint nyilvános előválasztást kell csinálni az összes induló ellenzéki pártot bevonva (Fotó: Kurucz Árpád)

Ehhez képest Magyar Péter a napokban közölte,

az egész jelöltállítási folyamat csak bő egy hónap múlva kezdődik, és a nyilvánosság kizárásával döntik el, ki induljon 2026-ban.

Döntését azzal indokolta, hogy a jelöltek nem érzik magukat biztonságban, félnek a fenyegetésektől, tartanak a lejáratásuktól.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!