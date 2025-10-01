Keresés

Belföld

Magyar György odaszúrt: Magyar Péter csak eljátssza a demokráciát

2025. október 01., szerda 06:45 | Magyar Nemzet
Magyar György Magyar Péter

Magyar György szerint Magyar Péter új jelöltállítási terveivel megöli a demokrácia lényegét, hiszen a pártelnöki vétóval nem a választók, hanem a szigorú pártakarat érvényesül. A Civil Választási Bizottság elnöke úgy véli, ez inkább egy zártkörű kiválasztás, mint valódi előválasztás.

  • Magyar György odaszúrt: Magyar Péter csak eljátssza a demokráciát

Magyar Péter az utolsó pillanatban visszavonulót fújt a Tisza Párt jelöltállítási terveit illetően, az eredeti elképzelés szerint ugyanis már szeptemberben bemutatták volna minden választókerületben (vk) a 3-3 jelöltet, akik közül november elején belső szavazással választanák ki a két esélyesebbet, végül pedig nyílt szavazással dönthetnének a választópolgárok. A nyertes jelöltet november végén a Tisza kongresszusán mutatnák be. 

 
Magyar György szerint nyilvános előválasztást kell csinálni az összes induló ellenzéki pártot bevonva (Fotó: Kurucz Árpád)
 

 

Ehhez képest Magyar Péter a napokban közölte,

az egész jelöltállítási folyamat csak bő egy hónap múlva kezdődik, és a nyilvánosság kizárásával döntik el, ki induljon 2026-ban. 

Döntését azzal indokolta, hogy a jelöltek nem érzik magukat biztonságban, félnek a fenyegetésektől, tartanak a lejáratásuktól.

 

 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

 

