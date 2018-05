Magyar György: A gyanú gyanúja is elégséges, hogy valakit megfigyeljenek

Putyini módszernek nevezte Magyar György, hogy nyártól gyakorlatilag akárkit megfigyelhetnek a hatóságok. Az ügyvéd Egyenesen című műsorunkban azt mondta, július elsejétől úgynevezett előkészítő eljárást bárkivel szemben kezdeményezhetnek majd. Ennek lényege, hogy még a meggyanúsítás előtt is adatot gyűjthetnek titkosszolgálati eszközökkel arról és annak ismerőseiről, aki bűncselekmény elkövetőjeként szóba jöhet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ez az előkészítő eljárás azért borzalmas, mert nem kell gyanú, és mi úgy fogalmaztunk, hogy a gyanú gyanúja elégséges és úgy fogalmaz a jogszabály, ez is abszurd: aki a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, aki szóba jöhet. Hát ki az, aki nem jöhet szóba egy elméleti bűncselekménnyel összefüggésben. Ez elég ahhoz, hogy valakivel szemben a büntetőeljárás szereplői mondjuk a nyomozóhatóság teljes megfigyelési arzenálja elinduljon, annak megállapítása végett, hogy lesz-e majd gyanú a későbbiek során. Valamihez kell bírói engedély, valamihez nem kell. Az egyszerű dolgokhoz nem kell, de a jogszabály itt is kiskapukat épít be és azt mondja, hogyha az ügyész úgy látja, hogy soron kívül szükség van ilyen alkalmazásra, akkor azt megteheti és majd elég lesz 72 óra múlva megkérni hozzá az engedélyt” – fejtette ki az ügyvéd.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: