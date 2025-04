Családtámogatás: nyártól életbe lép a legújabb elem, örülhetnek az édesanyák

Megosztás itt:

Tovább bővül a családtámogatás: a gyed extra mintájára lehetővé tenné, hogy a csecsemőgondozási díjat (csed) munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden késő este nyújtotta be a parlamentnek Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

De mit jelent a javaslat?

A most benyújtott törvényjavaslat támogatja a kisgyermekes édesanyák munkaerőpiacra történő korábbi visszatérését, amely jelentős változást hozhat sok család életében. Segítségével tovább nőhet a kisgyermekes édesanyák választási szabadsága és jövedelme is. De hogyan is nézne ki ez a gyakorlatban?

Miként Világgazdaság megírta: a törvényjavaslat szerint az édesanyák a gyermekük születése utáni harmadik hónapot (90 napot) követően visszatérhetnek dolgozni úgy, hogy közben a csecsemőgondozási díj 70 százalékát is megkapják.

Mi is a csed?

A jelenlegi szabályozás szerint a csecsemőgondozási díj (csed) a szülési szabadság időtartamára járó, biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás. A 24 hetes szülési szabadság időtartamából két hetet kötelező igénybe venni, a szülési szabadságot pedig úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. A csed összege az édesanya korábbi jövedelmének figyelembevételével megállapított naptári napi alap 100 százaléka.

Az ellátás folyósítása mellett jelenleg keresőtevékenységet nem lehet folytatni. Ezen változtat majd nyártól a kormány. A javaslat szerint kormány 2025. július 1-jétől vezetné be a csed extrát, az intézkedés már a folyó ellátásokra is vonatkozna. Az újabb családbarát módosítás főként azoknak az anyáknak nyújthat segítséget, akiknek ügyfélkörük megtartása miatt kiemelten fontos, hogy mielőbb vissza tudjanak térni dolgozni anélkül, hogy ezzel elveszítenék a gyermek után járó ellátást.

További intézkedések jönnek

Számos családtámogatási intézkedés lép életbe még a közeljövőben. Ilyen a kétgyermekes anyák adómentességéről szóló javaslat is, amely már az Országgyűlés előtt van – jelentette be hétfőn közösségi oldalán megjelent videójában Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár. Mint mondta, ez az egyik legtöbb családot érintő adócsökkentés, amely a nők, az anyák megbecsüléséről és terheik csökkentéséről szól.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 690 ezer kétgyermekes anya van Magyarországon, számukra évről évre lépcsőzetesen vezetik be az adómentességet.

Először, 2026-tól a 40 év alatti kétgyermekesek lesznek személyijövedelemadó-mentesek,

2027-től a 40 és 50 év közöttiek,

2028-tól az 50 és 60 év közöttiek,

2029-től pedig a 60 év felettiek – részletezte.

Koncz Zsófia kiemelte: egy átlagos keresetű kétgyermekes anyának ez havonta 109 ezer forint pluszbevételt jelent. Ha ehhez az adómentességhez hozzáadjuk azt is, hogy 2026-ra megduplázzuk a családi adókedvezményt, akkor jövőre havonta átlagosan 189 ezer forinttal, évente 2 millió 268 ezer forinttal több marad azoknál a kétgyermekes családoknál, ahol az anya 40 év alatti – jelezte.

Az államtitkár jelezte, a most benyújtott javaslat mellett már az Országgyűlés előtt van a 30 év alatti anyák, a háromgyermekes anyák, valamint a csed és a gyed szja-mentességéről szóló javaslatuk is, amelyekről hamarosan megkezdődhet a parlamenti vita. Koncz Zsófia az intézkedéseket Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának nevezte.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva