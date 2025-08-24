Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 24. Vasárnap Bertalan napja
Jelenleg a TV-ben:

Pikk

Következik:

Veri az ördög a feleségét 13:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Magyar éremeső a milánói esőben

2025. augusztus 24., vasárnap 11:16 | MTI

A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.

  • Magyar éremeső a milánói esőben

A zárónap délelőttjén hét futamot rendeztek, ezek közül ötben volt magyar hajó.

A szakadó esőben elsőként a női C-1 200 méteren érdekelt Takács Kincső szállt vízre. A győriek rutinos, 31 éves, világ- és Európa-bajnok kenusa az előfutamok során egy második hellyel kezdett, második pályáján pedig némi szerencsével szerezte meg a még éppen döntőt érő harmadik pozíciót. A fináléban örömevezésre készült, mivel reálisan a dobogóra nem volt esélye a bombaerős mezőnyben, amelyben ott volt a kubai címvédő, Yarisleidis Cirilo Duboys, az Eb-győztes lengyel Dorota Borowska, az olimpiai bajnok kanadai Katie Vincent és az ukránok klasszisa, Ludmila Luzan is. A verseny aztán a papírformának megfelelően alakult, Luzan megnyerte negyedik aranyérmét is az Idroscalo-tavon, míg Takács - akárcsak tavaly, a párizsi olimpián - a nyolcadik helyen végzett.

Varga Ádám, a Ferencváros 25 éves, kétszeres olimpiai ezüstérmes versenyzője Európa-bajnoki címvédőként magabiztos előfutam-győzelemmel kezdett K-1 500-on, majd a középfutamát is megnyerte. Mivel idén a nemzetközi porondon még nem kapott ki ebben a számban, favoritként várta a döntőt, amelyben a racicei kontinensviadalon mögötte végző spanyol Alex Graneri, a címvédő cseh Josef Dostal, a portugálok elnyűhetetlen menője, Fernando Pimenta és a németek olimpiai bajnoka, Tom Liebscher-Lucz - Lucz Dóra férje - készült megnehezíteni a dolgát. Varga jól kezdett, féltávnál orosz és spanyol riválisával szinte egyszerre, az élen haladt át, majd átvette a vezetést. A hajrához is elsőként érkezett, de aztán az 1-es pályán lapátoló Dostal - aki a tavalyi olimpián, 1000 méteren szintén a surranópályán tréfálta meg a magyarokat - az utolsó métereken elé került és ha csak kilenc századmásodperccel is, de megelőzte. Vargának így ismét be kellett érnie az ezüstéremmel, azaz az első felnőtt világbajnoki címe még várat magára.

Az Atomerőmű SE friss Eb-bronzérmes egysége, a Kollár Kristóf, Juhász István kenus duó szombaton, a négyes tagjaként aranyérmet szerzett, C-2 500 méteren pedig az első öt-hat közé kerülés volt a célja. Jól kezdtek, a legjobban azonban az orosz kettős, amely hamar kivált a mezőnyből és egy hajóval az ellenfelek előtt lapátolt. A magyarok negyedikként haladtak át 250 méternél, majd a táv második felében fokozták a tempót és a győztes orosz egység mögött, a kínaiakkal szinte egyszerre haladtak át a célvonalon. Az óra döntött, amely az ázsiaiaknak kedvezett, de a fiatal magyar páros így is hatalmas sikert ért el az újabb harmadik helyével.

A júniusi Eb után összeült Kurucz Levente, Nádas Bence kajakos duó parádés versenyzéssel tette le a névjegyét az előfutamban, majd egy középfutamos harmadik hellyel lépett tovább a legjobb kilenc közé. A 9-es pályáról indultak a döntőben és szinte kirobbantak a rajtgépből. Középen jól kezdett a címvédő portugál Joao Ribeiro, Messias Baptista duó is - amely a pénteken, négyesben a magyarok előtt öt századmásodperccel diadalmaskodó egységnek is tagja volt -, valamint az olimpiai bajnok, friss Eb-győztes Jacob Schopf, Max Lemke német kettős is. A magyarok féltávnál a harmadik helyen voltak és aztán kihasználva, hogy a riválisok nem látják őket, egyre feljebb kapaszkodtak, s a végén fantasztikus győzelmet aratva ők értek elsőként a célba. Nádas tavaly, Párizsban Tótka Sándorral ezüstérmes volt ebben a számban, míg 2022-ben vb-t nyert Kopasz Bálinttal, ez pedig a harmadik vb-címe. Kurucz először lett felnőtt világbajnok.

A női kenu négyeseknek nem rendeztek előfutamokat, mivel összesen kilenc hajó nevezett, így a Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia összeállítású magyar egységnek is csak a döntőben kellett vízre szállnia először. A magyarok - a szintén kedvező 8-as pályán - sokáig a címvédő kínaiakkal voltak nagy csatában, mögöttük másodikként értek féltávhoz, de aztán ritmust váltottak, faképnél hagyták a teljes mezőnyt és fölényes győzelmet arattak. Ebben a szakágban ez mindössze a második magyar világbajnoki cím Lakatos Zsanett és Takács Kincső 2014-es páros győzelme után.

A B döntős magyar egységek közül a Kiss Blanka, Lucz Anna kajakos duó nyert 500 méteren, ez összesítésben a 10. helyet jelentette, míg Gazsó Alida Dóra harmadikként ért célba K-1 200 méteren, ezzel a 12. helyen zárta a vb-t. Előbbi számban a lengyel Martyna Klatté és Anna Pulawskáé, utóbbiban a kínai Vang Nané lett az aranyérem.

Az olaszországi viadal a 14 órakor kezdődő 5000 méteres döntőkkel zárul.

Fotó: A harmadik helyen végzett Kollár Kristóf (b) és Juhász István a férfi kenu kettesek 500 méteres versenyének döntőjében a milánói kajak-kenu világbajnokságon 2025. augusztus 24-én. MTI/Czeglédi Zsolt

További híreink

Az érme, amiért vagyonokat fizetnek – neked is lapulhat egy a fiókban!

Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban

Szoboszlai és Buzsik Borka reagált a kisbabára; most lett elege az álompárnak

Trump megálljt parancsolt az ukránoknak

Gulácsi Péter elbúcsúzik, új magyart láthatunk a Bundesligában

Támadás érte Erdélyt

Tragédia történt az M3-as autópályán

Szabó István: Nem futballoztak le bennünket, hanem taktikai hibákat követtünk el

A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó

További híreink

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban
2
GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó
3
Az olasz miniszterelnök-helyettes élesen bírálta a francia elnököt
4
PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó
5
Megölte beteg anyósát egy ápolónő segítségével egy pécsi asszony
6
Fucsovics Márton Winston-Salem bajnoka
7
Északi Áramlat rejtély: Oroszország az ENSZ-ben csapna oda az ukrán gyanúsított ügyében
8
Tragédia történt az M3-as autópályán
9
FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell
10
Nagy Feró: Lázítás, és egyfajta szánalom, amit Ajsa Luna az előadásában képviselt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!