Magyar baloldali influenszereket látott vendégül David Pressman + videó

Odakint most szörnyek járnak - ezzel a címmel rendeztek tüntetést a Hősök terén az úgynevezett influenszerek a kegyelmi ügyként elhíresült botrány kapcsán. A politikamentesnek hirdetett akció felszólalói ugyan elvileg a gyermekvédelem fontosságáról beszéltek volna, de valójában a kormányt bírálták.

A tüntetésen vezérszónokként vett részt a youtuber Osváth Zsolt is, aki a gyermekvédelmi rendszer teljes reformjára szólította fel a kormányt.

Azzal vádolták meg a homoszexualitásával nyíltan kérkedő baloldali influenszert, hogy kiskorúval létesített szexuális kapcsolatot – írta meg a Magyar Nemzet. A lap munkatársa megkereste Osváth Zsoltot, aki azonban csak egy vicceskedő választ adott.

A Borsnak részletesen is mesélt erről. Azt nyilatkozta, idézem:„Ha a száraz tényeket nézzük, belecsúsztam egy megkérdőjelezhető dologba! Nem szeretném csorbítani a dolgot, megtörtént” A baloldali influenszer egy videós beszélgetésben ismerte be, hogy többször is pornográf képeket kért egy kiskorú fiútól – írta meg a lap.

David Pressman most ismét influenszereket látott vendégül – erről Facebook-oldalán számolt be az amerikai nagykövet. A magyar belügyekbe nyíltan beavatkozó diplomata rendszeresen vendégül látja azokat a - a főként a hazai baloldalhoz kötödő - közszereplőket, akik hangosan bírálják a kormányt. Pressman a meghívottak kapcsán úgy fogalmazott, Magyarország következő nemzedékének sok mondanivalója fontos, hogy hallgassunk rájuk. Az amerikai diplomata szerint ilyen ember a kiskorútól szexuális tartalmú képeket kicsaló Osváth Zsolt is.