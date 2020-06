Magasabb lett a szakképzésben a béremelés, mint amire számítottak

Katonák nélkül nem ment volna a koronavírus-járvány elleni védekezés Magyarországon sem, a honvédség és tartalékosai jelentős részt vállaltak a feladatokból - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Belső vizsgálat indul az MSZP-ben a Korózs-féle videó miatt, ami egy magát mentősnek kiadó nővel készült a kórházkiürítések áldozatairól. A DK szerint is probléma van a Korózs Lajos videójában szereplő nővel. A párt egészségpolitikusa az ATV-n kijelentette: Németh Athina néven senki sem szerepelt a nyilvántartásban, sem ápolóként, sem mentőápolóként, sem mentőstisztként. Karácsony Gergely főpolgármester késlekedése milliárdokkal drágítja a Lánchíd felújítását és jelentősen meghosszabbítja a hídlezárás idejét, de a kormány segíti a megoldást - mondta Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár. A Lánchíd gazdája a főváros, a felújítás felelőse a főpolgármester – hangsúlyozta Fürjes Balázs a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A jövő évi büdzsé fókuszában a koronavírus-járvány elleni védekezés és a gazdaság újraindítása áll - mondta Bánki Erik, a Fidesz vezérszónoka. Minden kiadási tételen több forrás szerepel 2021-ben, így családpolitikára, oktatásra, egészségügyre, nyugdíjakra és a közszféra béremeléseire is magasabb összeg jut jövőre - mondta Hargitai János, a KDNP vezérszónoka. A 2021-es költségvetés iránytűként szolgálhat a teljes magyar gazdaság újraindításához - közölte Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Elérték céljukat a koronavírus-járvány miatt hozott gazdaságvédelmi intézkedések, sikerült velük minimalizálni a károkat - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A gyors és összehangolt kormányzati intézkedéseknek köszönhetően májusban újraindult a 2020-as turisztikai szezon belföldön, és az eddigi adatok alapján az éves belföldi forgalom meghaladhatja a korábbi évekét - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Elégedettek az oktatók, az igazgatók és még az érdekképviselet is a szakképzésben megajánlott új fizetésekkel. A Magyar Nemzet által megkérdezett érintettek szerint jelentős többletet könyvelhetnek el azok, akik sokat és jól dolgoznak. Az erőszak elleni zéró tolerancia jegyében az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról. A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést adta át Kozma Imrének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az Európai Bizottság szisztematikusan dolgozik a migráció elleni hatékony fellépés gyengítésén - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A közép-európai népek egyre inkább felismerik, hogy csak összefogással, egymás segítségében bízva tudnak megkapaszkodni, és így tudnak majd a 21. század történelmi kihívásaira közösen válaszolni - mondta Potápi Árpád János államtitkára Horvátországban. Nagy többséggel elutasította a román képviselőház a Romániai Magyar Demokrata Szövetség törvénytervezetét, amely március 15-ét a romániai magyar közösség ünnepévé nyilvánította volna. Lengyelország szombattól megnyitja határait az Európai Unió tagállamai számára, június 16-tól pedig a nemzetközi légiforgalom is lehetséges lesz a lengyel légtérben - közölte Mateusz Morawiecki miniszterelnök. Spanyolországban az eddig azonosított fertőzések száma meghaladta a 242 ezret, több mint 27 ezer halálos áldozatot tartanak nyilván. Olaszországban egy nap alatt 71 beteg hunyt el a fertőzés következtében, a járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 34 ezret. Giuseppe Conte miniszterelnököt is meg akarja hallgatni a koronavírustól leginkább sújtott, észak-olaszországi Bergamo város ügyészsége a járvány feltartóztatását célzó intézkedésekkel kapcsolatban. Belgiumban csak tíz, koronavírussal összefüggő halálesetet regisztráltak egy nap alatt, az országban ez a legalacsonyabb szám a járvány kezdete óta. Az EU megállapodásra törekszik Nagy-Britanniával a jövőbeli kétoldalú kapcsolatrendszer tekintetében, és készen áll arra, hogy meghosszabbítsa az átmeneti időszakot - közölte Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója. A német szövetségi kormány megkapta a hivatalos értesítést a Németországban állomásoztatott amerikai katonák számának csökkentéséről szóló tervről - jelentették be Berlinben. A török biztonsági erők őrizetbe vették a törökországi kurd kisebbség függetlenségéért harcoló Kurdisztáni Munkáspárt négy feltételezett tagját, akiket terrortámadások tervezésével gyanúsítanak. Irán bejelentette, hogy Párizsba fogja küldeni elemzésre a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító feketedobozait abban az estben, ha a szerencsétlenség vizsgálatában részes államok ehhez hozzájárulnak. Őrizetbe vették annak a norilszki hőerőműnek a három vezetőjét, amelynek egyik tartályából május 29-én több mint 21 ezer tonna dízelolaj folyt ki - közölte az orosz Nyomozó Bizottság. Fejbe lőttek egy seriff-helyettest a kaliforniai Los Angelestől északra egy kis település rendőrőrsén tegnap.A férfi nem halt meg, de súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.A rendőrség szerint az elkövető kifejezetten rendőrökre vadászott. Pénteken újra megnyílhat a magyar és a horvát határ, így már nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik Horvátországba utaznak - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. A magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott több tagja, így Liu Shaolin Sándor és Jászapáti Petra is balesetet szenvedett a Margitszigeten tartott szerdai kerékpáros edzés során. Labdarúgó NB I: Diósgyőri VTK - ZTE FC 1:1; Puskás Akadémia FC - Kaposvári Rákóczi FC 2:1 A Mezőkövesdi KC vezetősége bejelentette, hogy a csapat nem indul a férfi kézilabda NB I következő idényében.