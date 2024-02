Magas ösztöndíjat kaphat, aki technikumban tanul

Megosztás itt:

– Az iskolaválasztás mellett ma már nem szakmát, hanem ágazatot kell választaniuk a szakképzésbe jelentkező diákoknak február 21-ig – hívta fel a figyelmet Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára a lapunknak. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy a technikumokban két évig, a szakképző iskolákban pedig egy évig tart az ágazati oktatás, ahol a diákok megismerik a munkaköröket és a választható szakmákat. Arról, hogy melyik szakmát választják, az ágazati alapvizsgák teljesítése után kell dönteniük.

Ösztöndíj és követelmények

A helyettes államtitkár kiemelte: így egy kicsit kitolódik és ezzel megalapozottabbá válik a szakmaválasztás, ami sokat segít a bizonytalanoknak. Emellett nagy vonzerő lehet az is, hogy minden szakképzésben résztvevőnek jár az ösztöndíj, ami havi 16 ezer forint a szakképző iskolákban és nyolcezer forint a technikumokban az első ágazati években. Amikor a tanuló a technikumban már szakmát tanul, akkor az ösztöndíjat a teljesítményétől teszik függővé: aki jeles osztályzatot ér el, havonta akár hatvanezer forintnál is többet kaphat.

A szakképző intézményekben a diákok döntő többsége duális képzésbe kerül, ahol a vállalatok munkaszerződést kötnek velük, így 100–160 ezer forintot kereshetnek egy hónapban.

– Azt gondolom, hogy a tanulás mellett ez egy nagyon szép bevétel – vélekedett Pölöskei Gáborné. Hozzátette: elérték azt, hogy amikor egy diák a szakképzésbe kerül, már havonta rendszeres juttatást kap, de megbukni nem lehet, és figyelni kell a hiányzásokra is. – Ha már valakinek hat igazolatlan hiányzása gyűlik össze, felfüggesztik az ösztöndíj kifizetését. Ennek ­köszönhetően sokat javultak az eredmények, illetve a hiányzások aránya is csökkent – mutatott rá a helyettes államtitkár.

Az egyetem előszobája

Mint ismertette, ha valakinek a népszerű technikumi képzés túl nehéznek bizonyul, akkor átmehet valamelyik szakképző intézménybe. Emellett a technikumokra úgy is tekintenek, mint az egyetemek előszobáira, illetve mint a vállalatoknak középvezetői szintű technikusokat adó képzőintézményekre, ahol nagy tudásanyagot lehet elsajátítani. Olyan okleveles technikusi képzéseket is indítottak, melyeknek a tartalmát egyeztették az egyetemekkel, így azok kreditpontokat adnak egyes technikumi tanulmányokra. – A technikumból úgy fog kijönni a tanuló, hogy van egy érettségije, egy technikusi vizsgája, továbbá legalább harminc kreditpontja, amivel egy félévet kiválthat az egyetemen. Vannak olyan egyetemek is, ahol magasabb kredit­ponttal egy évet számítanak be, vagyis ennyivel rövidül a felsőoktatásban töltött képzési idő – magyarázta Pölöskei Gáborné.

Emellett hamarosan megjelenik egy újítás: feltételes hallgatói jogviszonyt kapnak a technikumba járók, aminek köszönhetően jó eredménnyel akár „be lehet sétálni” az egyetemre.

