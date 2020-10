Magas olasz állami kitüntetést vehetett át Baán László

Az Országgyűlés 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot egyes kiemelt társadalmi csoportoknak és pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak. 989 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 48 757-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 beteg, így a halottak száma 1211-re emelkedett, 14 637-en pedig már meggyógyultak. Nem javasolt, hogy az emberek tömegrendezvényeken vegyenek részt - mondta az országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online tájékoztatóján. Fertőtlenítő nagytakarítást fognak végezni minden iskolában az őszi szünet ideje alatt - jelentette be az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: világszerte emelkedik a regisztrált fertőzöttek és az elhunytak száma is, ezért kiemelten fontos az eddig meghozott szabályok betartása, így a maszkviselés és a gyakori kézmosás. Egyre több a 40 és 49 év közötti, illetve 65 év feletti koronavírus-fertőzött - közölte az országos tiszti főorvos. Tolna, Somogy, Békés és Heves megye a legkevésbé fertőzött megyék Magyarországon - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályvezetője. Pándics Tamás a Kossuth rádióban azt is elmondta: hazánk nagy részén nem emelkedik a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben. Idén a gyógyszertárakban nem lesz elérhető a Sanofi Pasteur által gyártott négykomponensű influenza elleni oltóanyag, azt egy együttműködési megállapodás keretében a Nemzeti Népegészségügyi Központ számára biztosítja a cég. A korábbi évekhez képest, most kétszer annyian kérik orvosuktól az influenza elleni védőoltást - erről számolt be az egyik debreceni körzet háziorvosa. Szánalmas a baloldali magyarázkodás a kamunépszavazás ügyében - így reagált a Fidesz arra, hogy a DK bejelentette: eláll az ingyenes koronavírus-tesztelés érdekében indított népszavazási kezdeményezésétől. Az Országgyűlés a legsúlyosabb bűncselekmények miatt kiszabott határozott tartamú szabadságvesztések esetében kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. A feltételes szabadságra bocsátás szigorításának célja az életellenes bűncselekmények túlélőinek és a társadalom minden tagjának védelme - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter a Facebookon. Százmilliárdos kár fenyeget a 3-as metró felújítása ügyében - írja a Magyar Nemzet. A BKK igazgatóságának fideszes tagja a lapnak úgy fogalmazott: a BKV döntése szerint ugyanis nem lenne fővállalkozója a beruházásnak, ezért a főváros cége generálkivitelező helyett egyenként szerződne a különböző munkafolyamatokra, ami káoszhoz vezet. Pécsi családokat segítő petíciót indított a Fidesz helyi frakciója. Erre azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban a balliberális városvezetés több, a helyi Fidesz által indított, családokat támogató kezdeményezést leszavazott. Erős Magyarország nincs kulturális erő nélkül - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter Debrecenben abból az alkalomból, hogy a Déri Múzeumban 25 éve látható együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája. Januártól teljes illetékmentességet élvez mindenki, aki családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárol ingatlant - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A kormány családpolitikájához kapcsolódó lakástámogatási intézkedések segíthetik a gazdaság dinamizálását a koronavírus-járványt követően - jelentette ki a Századvég Alapítvány vezető közgazdásza az M1-en. Mintegy 1600 kistelepülés civil szervezetei kapnak támogatást a Falusi Civil Alapból - közölte a Miniszterelnökség civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az M1-en. Az adatvagyon gazdálkodásban a magyar kormány a világ élvonalához csatlakozik a közelmúltban megalakult Nemzeti Adatvagyon Ügynökség létrehozásával - nyilatkozta az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára az Infotér konferencián. A Huawei új kutatás-fejlesztési központot hoz létre Budapesten, Magyarország és Kína együttműködése minden eddiginél jobb - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a vállalat jubileumi rendezvényén. Kilenc magyar vállalat részesült vissza nem térítendő támogatásban nyugat-balkáni beruházáshoz, hogy az ott megtermelt profittal a magyar gazdaságot erősítsék, a belföldi működésüket fejlesszék és újabb munkahelyeket teremtsenek - mondta Szijjártó Péter. A könnyűzenei világ egyik legfontosabb eseménye, az MTV European Music Awards házigazdája lesz Budapest november 8-án. Több tanulót is őrizetbe vettek, mert a gyanú szerint pénzjutalomért cserébe azonosíthatták a francia tanárt a gyilkosnak, mielőtt lefejezte őt. Az iszlamista merénylettel összefüggésben eddig 15 embert vettek őrizetbe. A legmagasabb francia állami kitüntetést, a Becsületrendet adományozza a francia állam annak a francia történelemtanárnak, akit múlt héten meggyilkolt egy iszlamista merénylő - jelentette be Jean-Michel Blanquer francia oktatásügyi miniszter. Kábítószerrel is kereskedő, közel-keleti bevándorlók Magyarországra szöktetését segítő embercsempészbanda felszámolásáról számolt be a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség. A világon már 40,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 27,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök biztos abban, hogy Ukrajna mihamarabb beszerezheti a koronavírus elleni vakcinát, amint azt előállítják. Elutasította a román alkotmánybíróság az ombudsman óvását, amelyet az új karanténtörvény egyes rendelkezései ellen emelt augusztusban. A koronavírus-fertőzöttek számának rohamos növekedése miatt ismét átmeneti járványkórházzá alakították a belgrádi Stark Arénát, ahol szükség esetén 510 beteget tudnak ápolni. Bulgáriában rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése: az elmúlt 24 órában 1024 új esetet regisztráltak, amely 629-cel több az előző napinál. Írországban szerda éjféltől hat hétre ismét jelentősen megszigorítják a járványügyi korlátozásokat amiatt, hogy az utóbbi két hétben megugrott az új koronavírus-fertőzéses esetek száma. Így Írország az első az Európai Unióban, amely újra bevezeti a kijárási korlátozásokat. Giuseppe Sala milánói polgármester bejelentette, hogy a koronavírus-járvány kritikus helyzete miatt csütörtöktől kijárási tilalom lép életbe Olaszország tízmilliós Lombardia régiójában este tizenegy órától reggel ötig. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatainak tanúsága szerint az Egyesült Államok 48 tagállamában folyamatosan emelkedik a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek és a Covid-19-ben megbetegedettek száma. November végén megkezdődhet a Covid-19 elleni tömeges védőoltás Oroszországban - jelentette be Vaszilij Ignatyjev, a Szputnyik V elnevezésű első orosz vakcinát gyártó R-Pharm gyógyszergyár vezérigazgatója. Száznyolcvannégy ország csatlakozott eddig a koronavírus elleni védőoltásokhoz való méltányos hozzáférés biztosítását célzó kezdeményezéshez, a COVAX-hoz - közölte a kezdeményezést elindító Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Moszkva kész befagyasztani robbanótöltetei számát a START-3 meghosszabbításáért, ha az amerikai félnek nem lesz több követelése. Gazdasági megállapodásokat írt alá Jeruzsálemben az Egyesült Arab Emírségek Izraelbe érkezett küldöttsége. A szeptember végén kitört karabahi háborúban eddig 291 azerbajdzsáni civil sebesült meg, és 61-en haltak meg - derült ki az azerbajdzsáni főügyészség legfrissebb adataiból. Tízmillió forint értékben nyújt segítséget az örmény-azeri fegyveres konfliktus elől menekülő civileknek az Ökumenikus Segélyszervezet a Hungary Helps program támogatásával. Fegyveresek kiszabadítottak mintegy 900 rabot egy börtönből a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Beniben - közölte a város polgármestere. Kész felelősséget vállalni a Fülöp-szigeteki kábítószer-ellenes kampányban megölt ezrek haláláért - jelentette ki Rodrigo Duterte államfő egy tévéműsorban, hozzátéve ugyanakkor, hogy emberiség elleni bűncselekményekkel nem vádolható. Egy bombával fenyegetve megpróbált megszökni a börtönből Peter Madsen dán feltaláló, a tengeralattjárós kéjgyilkos, de az életfogytiglanra ítélt férfit elfogták. Szökőárriadót hirdettek ki hétfőn este Alaszkában egy 7,5-es erősségű földrengést követően - jelentette be az amerikai geofizikai intézet. Fertőtlenítésre hivatkozva próbálnak fehérbe öltözött ismeretlenek lakóházakba bejutni - figyelmeztetett a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Több mint huszonhárom kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök Röszkén egy autóbuszban - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Egy héten belül két, egymástól független dunántúli áfacsaló bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói, közel egymilliárd forintos csalásra fényt derítve. December 15-éig elfogadják a 2019/2020-as tanévre érvényesített diákigazolványokat a MÁV-Start vonatain, a Volánbusz járatain és a HÉV-eken - tájékoztatott a MÁV. A Debrecen csapata a török bajnok Kastamonuval találkozik a női kézilabda Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában. Koronavírus-fertőzések miatt a Siófok KC és az MTK Budapest női kézilabdacsapata is karanténba került, és következő mérkőzéseinek elhalasztására kényszerült. Zdravko Zovko lett a Siófok KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője a norvég Bent Dahl hétfői menesztése után.