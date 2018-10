Milyen esélyekkel fut rá a sokági a két legígéretesebbnek tartott ellenzéki formáció (Jobbik, LMO) az európai- és az önkormányzati választásokra? Hiszen az országgyűlési választásokon elért eredményeik nem indokolják, azt az állapotot, amelybe néhány hónappal később került mind a két párt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kiss Ambrus politológus elsősorban az LMP esetében meglepett, mivel szerinte a Jobbik nagyon magasra tette a mércét: „egyedül, mindenki nélkül megoldják a kormányváltást” mondták. Szerinte egyértelműen látszott, hogy a néppártosodást nem egyengettél el a párton belül, a konfliktusok pedig felszínre törtek a választások után, ami később pártszakadás vezetett, amelynek még nem látni a végét, jegyezte meg. Az LMP ezzel szemben valóban növelni tudta a szavazóit, el tudták érni, hogy az új baloldali szavazók hozzájuk csapódjanak, sorolta, hozzátéve: ezzel szemben most elindult náluk is egy pártszakadás, és egy valódi identitásválság: „maga a párt sem tudja megfogalmazni, hogy akkor ő most micsoda ebben a pillanatban”.

Kiszelly Zoltán szerint is egy teljesen érthetetlen helyzet alakult ki a választások után, hiszen bár kitűzött célját egyik párt sem tudta teljesíteni, magukhoz képest mégis jól szerepeltek. „Se Szél-kormány nem alakult, sem Vona-kormány nem alakult.” A politológus szavai szerint a vezetés lelépett a kapitányi hídról, pedig elvileg ez a két párt a bukott baloldalt (MSZP, DK) meg tudták volna előzni. „A Jobbik kistartolhatott volna, mint a Fidesz váltópártja, ezzel szemben most már az MSZP-vel vannak megint egy súlycsoportban.”

Tekintse meg a teljes beszélgetést: