Maffiarendszert emleget a Jobbik

A Jobbik megyei elnöke Egyenesen című műsorunkban azt mondta: a korábban említett 5300-nál is jóval több embert, tízezer főnél is többet jelentettek be illegálisan a megye településeire a fideszes járási hivatalok, polgármesterek, a térség országgyűlési képviselője és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség összejátszásával. – Vannak olyan házak, ahová száz, vagy akár kétszáz ilyen embert is bejelentettek – mondta Adorján Béla.

Ez valóban rendszerszintű, és hogy hol kapcsolódik be ebbe a maffiaszerű rendszer? Tulajdonképpen ott, amikor az adminisztrátor leül a járási hivatalban a számítógép elé, megnyitja az adott ingatlan adatait, és azt látja, hogy már vannak ott hetvenen. Neki kutya kötelessége lenne hivatalból elrendelni a vizsgálatot – véli Adorján.

Tekintse meg a teljes beszélgetést!