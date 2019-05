Sérült füstifecske ül a kalitkában a Mályi Madármentő Állomáson. Legalább 6-8 hét, mire gyógyultan vissza lehet engedni a természetbe. Ez az állat nem a vihar miatt került a földre, de az utóbbi napok szeles, esős időjárása jelentősen megviselte a Magyarországra hazatérő fecskéket.

Lehoczky Krisztián, Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke azt mondta: "Körülbelül 2-300 hívás érkezett be hozzánk, hogy peregnek le a fecskék. Tehát volt olyan hívás, hogy valaki sétált eső után, és elé esett egy fecske. Egyszerűen kimerültek, nem találtak repülő rovarokat, nem találtak táplálékot, hideg is volt, szél is volt, úgyhogy nagyon sok fecske került kimentésre az országban."

Éhesen hívják az anyjukat az erdei fülesbagoly fiókák. Ők is az utóbbi napok esős időjárásának áldozatai. A vihar verte ki őket a fészekből Tiszaújvárosban.

Lehoczky Krisztián hozzátette: "Pici baglyok voltak, most már azért szépen növögetnek. Van egy kis nyestünk, ő Ózdról került be, egy öreg hölgy hozta el nekünk, Miskolcon találkoztunk vele. Ő is kapta, azt mondták neki, hogy kiscicát találtak, mint kiderült, egy kis nyestről van szó. Ő ugye a nemszeretem állat, mert ugye a tyúkudvarban hatalmas pusztítást tud végezni, illetve ők szokták megrágni az autók kábeleit is. Ettől függetlenül mi őt nagyon szeretjük."