2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Ma záródik le az Országgyűlés négynapos ülése

Hír TV

2017. december 4., hétfő 09:46, frissítve: hétfő 09:52

Ma zárja le előző héten kezdődött négynapos ülését az Országgyűlés. A 11 órakor kezdődő ülésnap elején a bányászok előtt tisztelegnek Borbála-nap alkalmából. A napirend előtti felszólalások után a kérdések ezúttal is másfél, az azonnali kérdések pedig egy órában hangozhatnak el. Ezt követi az uniós pénzek felhasználásáról szóló politikai vita, amit a kormány legfeljebb 40 perces nyilatkozata indít. A képviselőknek ezt követően több mint négy órájuk van véleményük kifejtésére. Az ülés napirend utáni felszólalásokkal ér véget.

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