Ma van az év eddigi legmelegebb napja

Meghalt három beteg és újabb 56 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig több mint 5 millió 548 ezer embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 millió 226 ezren már a második adag vakcinát is megkapták. Magyarország a 70–79 év közötti korosztály átoltásával jól halad, ennek a veszélyeztetett korosztálynak már a 85 százaléka megkapta legalább az első oltását - írja a Magyar Nemzet. Várhatóan ma dönt a kormány a harmadik oltásról. Kásler Miklós, az Emmi minisztere a Spirit FM-en megerősítette, hogy a reális számítások szerint Magyarországon is elindul majd a negyedik hullám. Újabb több mint 260 ezer adagos Pfizer-BioNTech-vakcinaszállítmány érkezett a héten Magyarországra, így az amerikai-német gyártó már 6,6 millió adag oltóanyagot szállított az országba. A megismételt antitesttesztek 88 százaléka lett határérték feletti a Semmelweis Egyetem laboratóriumi vizsgálatán - mondta Merkely Béla, az intézmény rektora. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásból kiderül, hogy a magyarok 59 százaléka úgy látja, hogy a DK vezetője és a főpolgármester jó viszonyt ápol egymással. A válaszadók szerint Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely nem csupán érdekszövetségben állnak. Karácsony Gergely ellenzéki politikus legújabb ötlete alapján gyakorlatilag már az egy gyermek után járó adókedvezményt is elvenné a baloldal, ha hatalomra kerülne - mondta Palóc André, a Századvég munkatársa. Az egészségügy és a migráció összefüggése nem elhanyagolható, ezért foglalkozik ezzel is a nemzeti konzultáció - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Támogatja a nemzeti konzultációt a Magyar Munkáspárt - jelentette ki a párt elnöke. Thürmer Gyula közölte, kitöltötte a kérdőívet, és minden kérdésre igennel válaszolt. Jelentős növekedésről számoltak be a babaváró hitelek folyósításában a pénzintézetek. Az infláció a járvány miatt globálisan emelkedő pályára lépett - mondta Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Pályára állt a magyar gazdaság, és ezt már az Európai Bizottság is elismeri - mondta a Hír TV-nek Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint az uniós átlagnál jobb gazdasági adatok lehetővé teszik, hogy korrigálják a nyugdíjakat. A Pápai Hús 2 milliárd forintból korszerűsítette üzemét, megduplázza a termelését, 100 új munkahelyet teremt. A kormány 750 millió forinttal támogatta a fejlesztést - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Kampányt indít a baromfi fogyasztásának ösztönzése érdekében az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Baromfi Termék Tanács. A múlt év a nemzeti összetartozásé volt, az idei pedig a nemzeti újrakezdésé - közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az egységes fellépés fontosságát hangsúlyozta a kisebbségi jogvédelemben Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. A gyermekvédelmi törvény miatt késlelteti az Európai Bizottság a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról szóló megállapodás aláírását a magyar kormánnyal - közölte Varga Judit igazság-ügyminiszter. A gyermekvédelmi törvény nem mossa össze a pedofíliát és a homoszexualitást - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek adott interjúban. A litván parlament jóváhagyta a menedékkérelmi eljárások lerövidítésére és a migránsok gyorsabb kitoloncolására vonatkozó törvénymódosítást. Már több mint 187,7 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Lesújtónak nevezte Darija Kisic Tepavcevic szerb szociálisügyi miniszter, hogy Szerbiában eddig a 18-30 év közötti korosztály mindössze 17,42 százaléka volt hajlandó beoltatni magát a koronavírus elleni védőoltással. Ukrajnában egy nap alatt csaknem 550 új koronavírusos beteget jegyeztek fel. Két hónap után ismét ezer fölé emelkedett az új koronavírus-fertőzöttek napi száma a japán fővárosban. Az ausztrál hatóságok legalább 14 nappal meghosszabbították az ország legnagyobb városában, Sydneyben elrendelt vesztegzár hatályát. Az Egyesült Arab Emírségek megnyitotta tel-avivi nagykövetségét, a zászlófelvonási ünnepségen részt vett Izrael új elnöke, Jichák Hercog is. Az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka arra buzdította az iraki síita milíciákat, hogy fokozzák támadásaikat az amerikai célpontokkal szemben Irakban - jelentette a Reuters hírügynökség. Franciaország felszólította állampolgárait, hogy minél előbb hagyják el Afganisztánt. Újabb azeri-örmény tűzharc volt a két ország határán, az örmény fegyveres erők egy katonája lövöldözésben meghalt - számolt be a jereváni védelmi minisztérium. Meghalt egy tüntető a kormányellenes megmozdulások során Kubában. Az Egyesült Államok biztonsági erőket küldött a port-au-prince-i amerikai nagykövetség védelmének megerősítésére Jovenel Moise haiti elnök meggyilkolását követően. Befejezték a mentési munkálatokat a kelet-kínai Szucsouban összeomlott szálloda épületénél, a romok alól összesen 17 holttestet emeltek ki. Ferenc pápa visszatért a Vatikánba, miután elhagyta a római Gemelli kórházat, ahol tíz nappal korábban vastagbélszűkület miatt műtétet hajtottak végre rajta. Életveszélyes fejsérülésekkel vittek kórházba a mentők egy férfit, akit súlyosan bántalmaztak egy józsefvárosi szórakozóhely előtt kialakult szóváltás után - a gyanúsítottat elfogták. Nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt a Balassagyarmati Törvényszék jogerősen 14 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte azt a 45 éves galgagutai férfit, aki megölte idős szomszédasszonyát, hogy megszerezze a pénzét. Másodszor emeltek vádat, ezúttal másik gyanúsított ellen egy 2011-ben Kovácsvágáson elkövetett brutális gyilkosság ügyében. Emberöléssel és több más bűncselekménnyel is vádol a Heves Megyei Főügyészség három férfit egy 2015 karácsonyán történt egri gyilkosság ügyében. Mintegy 50 ezer hamis márkajelzésű ruhát, cipőt és kiegészítőt találtak egy teherautóban Nagylaknál 8,5 milliárd forint értékben a pénzügyőrök. Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező: FC Pristhina (koszovói) - Ferencvárosi TC 1:3; 1:6-os összesítéssel az FTC jutott tovább. Jani Réka, Udvardy Panna és Gálfi Dalma bejutott a nyolcaddöntőbe a budapesti Római Teniszakadémián zajló salakpályás női tornán. Bondár Anna és Gálfi Dalma párosban bejutott a negyeddöntőbe a budapesti salakpályás női tenisztornán.