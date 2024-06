Ma van az egymillió találkozás napja + videó

Megosztás itt:

Egymillió találkozás napja! néven hirdetett rendezvényeket a kampány utolsó napjára a Fidesz-KDNP. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormánypártok és 50 ezer aktivista buzdítja majd szavazásra az embereket.

Meg is kezdtük a fölkészülést az utolsó napra, az a szombati nap lesz, amikor az a cél, hogy tető alá hozzunk egymillió találkozást. A szombati napon a mi mintegy 50ezer aktivistánknak, a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt, mintegy 50ezer önkéntes aktivistájának személyesen kell választásra buzdítaniuk egymillió embert. - mondta a miniszterelnök.

Szentkirályi Alexandra a Napi Aktuális ban beszélt arról: a nap folyamán minden létező eszközt bevet majd a szavazók mozgósításra.

Személyesen is bekopogtatok a választókhoz és biztatom őket, hogy szavazzanak a változásra, szavazzanak a Fidesz-KDNP-re. Másrészt pedig telefonálni is fogok, minden létező eszközt be fogok vetni arra, hogy minél több budapestit elérjek és meg tudjak szólítani a hátralévő időben, mert tényleg azt gondolom, hogy egy történelmi esély van előttünk és azt is gondolom, hogy még ilyen 5 évet ezzel a várossal Budapest és a budapestiek nem bírnak ki. - nyilatkozott Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi listavezetője.

A Fidesz-KDNP listavezetője hangsúlyozta: Adjunk esélyt annak, hogy a változást akaró többség előre tudja mozdítani Budapestet.

Menczer Tamás elmondta: akárcsak a Békemeneten, most is mindenki látni fogja, ahogyan az ország minden pontján összejönnek a békepárti emberek.

Az egymillió találkozás napján újra megmutatjuk az erőnket és a béke erejét. Ugyan holnap nem leszünk együtt, hanem az ország számtalan pontján leszünk. De mégis a sajtóban, az interneten mindenki látni fogja, hogy az ország minden pontján békepárti emberek összejönnek, találkoznak, újra megbeszéljük a választás előtt utoljára a legfontosabb kérdéseket. leginkább azt, hogy vasárnap mindenkinek ott kell lennie, mindenkinek el kell mennie. Ha mindannyian ott leszünk és elmegyünk vasárnap, akkor győzni fogunk és meg tudjuk védeni a hazánkat. - fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

A választás tétje Magyarország békéje - tette hozzá Menczer Tamás.

Vidéken is több helyszínen lehet számítani a kormánypártok politikusaira és aktivistáira. Szolnokon Szalay Ferenc, fideszes polgármester látogatja majd a helyi lakosokat.

Az ispán körúton kezdek Szabó Krisztina képviselőjelölt asszonnyal kezdjük ott a lakásról lakásra járást. Aztán a déli időszakban átmegyek Szandraszőlősre, délután pedig a Széchényi városrészbe, úgyhogy lesz merre járnunk. Én azt tudom mondani, hogy jó tapasztalataink vannak, az emberek értékelik azt, hogy a béke egy olyan dolog ma a világban, ami meghatároz. - mondta Szolnok polgármestere, Szalay Ferenc.

Komló városában Polics Józsefre a város legforgalmasabb helyszínén, a piacon lehet majd számítani.

Hagyományosan a piacon fogunk kezdeni, már fél7-háromnegyed7 magasságában a képviselőjelöltekkel és néhány segítővel. Ott fordul meg ilyenkor a legtöbb ember, így tudunk a legtöbb találkozást elérni. Ez olyan 10 óráig fog tartani. Közben lesz egy vívóbajnokság, amit megnyitok, ott is megpróbálom majd picit a kampány finishben kihasználni ezt az időszakot. Utána hagyományosan folytatjuk a lakásról-lakásra járást, a telefonást. - fogalmazott Komló polgármestere, Polics József.

A fideszes polgármester hozzátette: minden alkalmat megragadni annak érdekében, hogy vasárnap minél több ember menjen el szavazni.