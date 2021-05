Ma van a tűzoltók napja: még mindig tisztelet övezi a szakmát

Az elmúlt évben is növekedett az önkéntes tűzoltók száma: hiába veszélyes hivatás, akár a hivatásos, akár a nem hivatásos tűzoltók is nagy tiszteletnek örvendenek.

Május 4., Szent Flórián napja a tűzoltók napja Magyarországon. Talán kevesen tudják, de a hivatásos tűzoltók mellett mintegy 30 ezer, nem hivatásos tűzoltó is van Magyarországon, körülbelül 15 ezren közülük szakmai végzettséggel is rendelkeznek. A Magyar Tűzolszövetség tagjai közül körülbelül 15 ezren önkéntes tűzoltók, a többiek pedig önkormányzati és létesítmény tűzoltók.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Tűzoltószövetség elnöke, Dobson Tibor azt mondja, az önkéntes tűzoltók száma növekedett az elmúlt években, de egyesületeik száma is. Az utánpótlás azonban fontos, és egyben nehéz ügy.

„Ehhez hasonlóan lelkes fiatalokra van szükség, mint mi voltunk annak idején. Igyekszünk megszólítani őket, a közösségi felületeken, teljesíthetnek a középiskolában közösségi szolgálatot nálunk is, de a nyitott programokon, sporteseményeken is találkozhatnak velünk. Csak úgy, mint a felnőtteknél, a fiatalok között is sokan hagyományőrző tűzoltók vagy tűzoltó zenészek” – mondja a dandártábornok.

Egy önkéntes tűzoltó már a döntésével elkötelezi magát, ezután, amennyiben betöltötte a 18. életévét, megfelelt az egészségügyi alkalmasságin és elvégezte a 40 órás tanfolyamot, akkor már egyesületi tag is lehet.

„Fizetség azonban nem jár, a közösség tisztelete a fizetség”

– mondja Dobson Tibor, aki szerint a szakmájuk iránti tisztelet még mindig megvan.

„Egy önkéntes tűzoltó feláldozza a szabadidejét, megmutatja a tenni akarását és kockáztatja az egészségét, vagy ha kell, akár az életét, bár utóbbi az önkéntes tűzoltóknál nagyon ritka.”

A szakma hőseiről a Magyarország Kormánya-oldal is megemlékezett:

A VIDEÓ IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL

A tűzoltók napja nemcsak a férfiakat, hanem a hölgyeket is érinti. Bár a hivatásosoknál piros autóra nem ülhet fel nő (erről jogszabály rendelkezik), csak ellátási vagy ügyeleti szolgálatot teljesíthet, az önkénteseknél nők is felülhetnek a piros autóra is.

„Sőt, meg kell jegyezzem, hogy szorgalmasabbak a hölgyek és lelkiismeretesebben tanulnak. Ugyanúgy elsajátítanak minden tudást, de természetesen egy mentésnél a parancsnok mindig odafigyel – akár a férfiak, akár a nők esetében – a fizikai és mentális képességekre is, és a megfelelő embert küldi a feladatra” – mondja Dobson Tibor.

És hogy Szent Flórián megvédi-e tűzoltóinkat?

„Bízom benne, hogy igen!” – mondja a dandártábornok.

Bors