Ma van a koraszülöttek világnapja

Ezt a csecsemőt most hozták a koraszülött osztályra. A vártánál jóval hamarabb jött a világra, ezért hetekig, de akár hónapokig is az intenzíven kell maradnia.

„A koraszülöttséggel kapcsolatban életre szóló kockázatokkal kell számolni. Például aki korábban jött a világra vagy kicsi a súlya, 1500 grammnál kisebb nekik sokkal magasabb a kardiovaszkuláris betegségekre és a kettes típusú diabéteszre való kockázatuk felnőtt korban” – mondta el a Semmelweis Egyetem, I. sz Gyermekklinika, Újszülött intenzív osztályának vezetője, Dr. Szabó Miklós.

A 28. hétnél korábban született csecsemők már a születésükkor komoly egészségügyi problémákkal néznek szembe. Minden 10 újszülött koraszülötten jön világra. November 17-én ezekre a gyerekekre próbálják felhívni a figyelmet.

„Mind olyan pelenka méret vagy olyan ruhaméret meg olyan mindenféle egészségügyi tudnivalók, ami ezzel kapcsolatos azt próbáljuk a helyszínen népszerűsíteni, hogy tényleg fel tudjon készülni erre mindenki, hogy tudják, hogy kihez kell fordulni egy adott esetben”– nyilatkozta Fülöp Judit, a Baba-Mama Expó főszervezője.

Tavaly 610 millió forint támogatást nyert el az Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért Alapítvány. A pénzből rendszeres találkozókat szerveznek a koraszülött babák családjainak és egy mentorhálózatot hozzanak létre az észak-alföldi régióban.

„Kialakítottunk 3 mentorházat. Nyíregyházán, Debrecenben és Szolnokon. És a három intenzív osztályon is nagyon aktív élet indult. A fő célunk az, hogy az első pillanattól kezdve, ahogy a gyerekek megszületnek segítsük a családok életét. Nagyon sok rétű munka, ami már az intenzív osztályokon is elindult, anyacsoportok alakultak” – számolt be Dr. Horváth Zsolt, az Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért Alapítvány mentor program szakmai vezetője. A világnap alkalmából az Alapítvány által az Immánuel Otthon gyermekei mesejátékot adtak elő.