Ma újra járható lesz a Kőröshegyi völgyhíd

A közlemény szerint a lezárás ideje alatt minden olyan beavatkozást is megcsináltak, amelyek egyébként forgalomkorlátozással járnak. Elvégezték a híd dilatációs elemeinek korrózióvédelmét a teljes keresztmetszetben, ahol szükséges volt aszfaltoztak és a padkát is helyreállították, meggyorsítva ezzel az M7-es autópálya szintrehozási munkálatait. Kijavították a szalagkorlátot és a fénytörő hálókat is.

