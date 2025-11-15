Ma lesz az első háborúellenes DPK gyűlés Győrben + videó

Megosztás itt:

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy telt házas. Ám a rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg a Magyar Nemzet helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. De ott lesz még az eseményen Rákay Philip producer, Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető, Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Békés Márton történész-politológus, Nacsa Olivér humorista, Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő, Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását. Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak – fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.

Fotó: MTI