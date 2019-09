Ma lejár a kompenzációs listák és a megyei listák bejelentésének határideje

Magyarország készen áll, sőt már hozzá is fogott, hogy a digitalizálódó világgazdaság egyik sikertörténete legyen - jelentette ki Orbán Viktor a Nemzetközi Távközlési Egyesület Telecom World 2019 konferenciájának megnyitóján. A miniszterelnök kiemelte: nálunk a jövőt nemcsak meg tudják tervezni, hanem meg is tudják valósítani. Kisorsolták a főpolgármester-jelöltek szavazólapi sorrendjét a Fővárosi Választási Bizottságon: 1. Tarlós István, 2. Berki Krisztián, 3. Thürmer Gyula, 4. Puzsér Róbert, 5. Karácsony Gergely. Feltételezhető, hogy csalással, törvénytelen eszközök igénybevételével készül az önkormányzati választásokra a józsefvárosi összefogás kampánycsapata – derül ki a Magyar Nemzet birtokába jutott dokumentumokból. Az ellenzék törvénytelenül kezelte a választók személyes adatait Józsefvárosban - közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki visszalépésre szólította fel az ellenzék VIII. kerületi polgármesterjelöltjét és a helyi ellenzéki jelölteket. Pikó András polgármesterjelölti kampányában mindent a magyar és európai adatvédelmi szabályoknak megfelelően tesznek - közölte Udvarhelyi Tessza, a VIII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt kampányfőnöke. Nézőpont Intézet: a fővárosiak 56 százaléka szerint Tarlós István alkalmas a főpolgármesterségre. A Budapest által az idén elnyert külföldi elismerések cáfolják az ellenzéki kritikákat - jelentette ki a főpolgármester. Tarlós István emlékeztetett: 2010 óta a világranglistán 20 helyett lépett előre Budapest. A DK el fogja érni az Európai Parlamentben, hogy az önkormányzatok közvetlenül az EU-nál pályázhassanak fejlesztési pénzekre - mondta Dobrev Klára, a párt EP-képviselője. Gyurcsányék megint a nemzeti függetlenségünk feladásáért lobbiznak - reagált a Fidesz Dobrev Klára nyilatkozatára. A magyar fővárosban - holtversenyben Bukaresttel - volt a legolcsóbb a földgáz az uniós fővárosok közül - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A rezsicsökkentés eredményét máig őrizzük: az EU-ban a magyar emberek fizetik az egyik legalacsonyabb földgázárat, és a nyugdíjasokat most rezsiutalvánnyal is segítjük - reagált a Fidesz a MEKH közleményére. Magyarország kitűzött célja az 5G mobiltechnológiai fejlesztések minél korábbi bevezetése, és ezáltal a szinte korlátlan sávszélesség elérése - jelentette ki Áder János köztársasági elnök. Az elmúlt évtized legjelentősebb fejlesztései valósulnak meg az oktatásban: 800 helyszínen 276 milliárd forintból történnek beruházások - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Ebben a tanévben is biztosított az iskolai tej- és gyümölcsprogram - közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. A katonai pálya, azon belül az önkéntes tartalékos szolgálat ismertségének és népszerűségének növelése, illetve a haza védelmi képességének erősítése érdekében négyoldalú honvédelmi-vadászati együttműködési keretmegállapodást írtak alá Budapesten. Magyarország azért vonzó az ingatlanbefektetőknek, mert stabil a makrogazdasági környezet - jelentette ki Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Parlamentben fogadta Nyikolaj Fjodorovot, az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlése Szövetségi Tanácsának első elnökhelyettesét - közölte az Országgyűlés sajtóirodája. Bővítik a közterületi kamerarendszert Kaposváron: a somogyi megyeszékhely valamennyi területét érintő beruházásnak köszönhetően a kamerák száma a jelenlegi 191-ről ez év végére 303-ra nő. A v4 országainak európai ügyekért felelős parlamenti bizottságainak képviselői elfogadhatatlannak nevezték az uniós pénzügyi források következő költségvetési ciklusra tervezett 20 százalékos csökkentését sárospataki tanácskozásukon. Külügyminiszteri találkozóra érkeznek Magyarországra a Türk Tanács külügyminiszterei a budapesti, európai képviselet megnyitása előtt - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A Türk Tanács szeptember 19-én nyitja meg képviseletét Budapesten. Tovább erősödhet a magyar-kínai pénzügyi együttműködés - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután egyeztetett Ku Su-val, a Kínai Kereskedelmi és Iparfejlesztési Bank vezérigazgatójával. Feljelentést tesz a főügyésznél az Erdélyi Magyar Néppárt a bukaresti kormány ellen, amely - megítélése szerint a román alkotmányt megszegve - többedszer tett az elmúlt időszakban olyan bejelentést, hogy Románia kész befogadni bevándorlók csoportjait. Magyarország a migráció helyett a családokat támogatja, erős határvédelmi rendszert szorgalmaz és oda viszi a segítséget, ahol arra szükség van - mondta Zsigmond Barna Pál, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes tagja egy finnországi konferencián. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke bemutatta a biztosjelöltek végleges névsorát. A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja üdvözölte az Európai Bizottság megválasztott elnökének, Ursula von der Leyennek döntését, amely szerint Trócsányi László fideszes EP-képviselő hivatalosan Magyarország európai uniós biztosjelöltje lett. Elfogtak a németországi Hamburgban egy nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagja volt. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint továbbra is lehetséges új megállapodás elérése az EU-val a Brexit feltételrendszeréről a kilépés jelenleg érvényes október 31-i határnapjáig. Másodszorra sem sikerült elfogadtatni a londoni alsóházban az előrehozott parlamenti választásokról beterjesztett miniszterelnöki kezdeményezést, mivel a szavazáson nem gyűlt össze az indítvány jóváhagyásához előírt kétharmados többség. Kétnapos sztrájkot indítottak a British Airways légitársaság pilótái. Tízmillió euróval fognak nőni Észtország védelmi kiadásai a GDP növekedésével párhuzamosan - közölte Martin Helme észt pénzügyminiszter. Az Európai Unió nem ismeri el az Oroszország által Ukrajnától illegálisan elcsatolt területeken tartott helyhatósági választások jogosságát és eredményét - jelentette ki Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Mind a 16 most megrendezett oroszországi kormányzóválasztást megnyerte a hatalmon lévő Egységes Oroszország párt vagy a támogatásával indult jelölt - derült ki a közétett, nem hivatalos adatokból. Először fordul elő az amerikai történelemben, hogy az újonnan munkához jutók többsége színes bőrű - állapította meg a The Washington Post című lap. Megbukott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök törvényjavaslata a választási helyiségek bekamerázására, amit az állítólagos választási csalások megakadályozására hirdetett meg - jelentette a helyi média. Többen meghaltak egy lövöldözésben a nyugat-hollandiai Dordrecht városában. A helyi hatóság vizsgálja a történteket. Legkevesebb egy ember meghalt és többen súlyosan megsérültek, mert tűz ütött ki a düsseldorfi Marien kórházban, Németországban. Elefántok sebesítettek meg 18 embert egy buddhista felvonuláson Srí Lankán. Gázolás miatt késnek a vonatok Újszász-Békéscsaba és Miskolc felé. Négyen meghaltak egy balesetben a 81-es úton Mezőörs közelében - közölte a rendőrség. Negyvenezer ügyfélnél okozott áramszünetet a vihar a Dél-Alföldön, kétharmaduknál estére helyreállították a szolgáltatást a Nemzeti Közművek munkatársai - közölte az NKM. A címvédő MOL Fehérvár és valamint az Európa-liga csoportkörébe jutott Ferencváros is harmadosztályú ellenféllel találkozik a labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában. Átadták a Révész László Tanuszodát hétfőn Balassagyarmaton, a létesítmény 408 millió forintból épült, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében.