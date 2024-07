Ma kezdődik a 33. Tusványos

Tusványos fő ereje, hogy mindig is a kooperáció, a párbeszéd és nem a konfrontáció, a monológ volt a sajátja − mondta el Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, a szabadegyetem alapítója, hozzátéve, hogy ezt az elvet a mostani politikai körülmények között is nagyon fontosnak tartják.

