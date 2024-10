Gulyás Gergely: Magyar Péter Gyurcsány Ferenccel versenyez a valótlanságok állításában + videó

Megosztás itt:

A kihelyezett kormányülésekhez képest is hosszabb ülést tart a napokban a kormány Geszten – jelezte Gulyás Gergely Geszten, a kétnapos kihelyezett kormányülés helyszínén tartott csütörtöki kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, még tart a tanácskozás, kijöttek róla megtartani a tájékoztatót. A kormány álláspontja az, hogy a világ megváltozott, az új helyzet új válaszokat, új gazdaságpolitikát kíván, erről beszélt hétfőn a miniszterelnök is a parlamentben.

Brüsszel, és Nyugat-Európa válasza a kialakult helyzetre a kereskedelmi hidegháború, ez számunkra előnytelen, mert elzár minket a piacoktól. A magyar válasz az, hogy maradjunk ki a kereskedelmi hidegháborúból, és a gazdasági semlegesség válaszát adjuk a jelenlegi .

– A cél, hogy a magyar növekedés a következő években is 3-6 százalék között legyen, ez jó hatással lehet a fizetésekre és a gazdaságra is – jelentette ki Gulyás Gergely.

A miniszter beszélt arról is, hogy a már bejelentett kormányzati lépéseken felül, a mostani kormányülésen további lépésekről döntöttek.

A kormány olyan intézkedéseket tesz, ami a megfizethető lakhatást segíti majd elő. – Magyarország sajátos helyzetben van, nálunk az általános lakhatási jogcím a tulajdon, de a lakások árának emelkedése miatt a különösen a fiataloknak komoly nehézséget okoz a lakhatás biztosítása – ismertette a kormány álláspontját Gulyás Gergely.

Ezért kollégiumi férőhelyeket fognak hirdetni és a miniszter dolga, hogy megvizsgálja a lakhatás szabályozását Európában. A lakásépítés gyorsítása a megfizethető lakhatás biztosítása a kormány legfőbb célkitűzése lesz az előttünk álló időszakban.

Gulyás Gergely hozzáfűzte, az átlagbér gyors emelése is a célok közé tartozik, a kis és középvállalkozások tőkejuttatása mellett további ösztönzést is be fognak vetni.

További cél, hogy a munkáltatók és a munkavállalók hosszú távú bérmegállapodást kössenek, és további ösztönzőket is ki kell dolgozni a szakminiszternek. Ez a költségvetési törvény része lesz, ezt november első tíz napjában tervezi benyújtani a kormány a parlamentnek. Október végéig a részletszályokat a kormány ki fogja dolgozni.

A tárcák a kormányülésen beszámoltak arról, milyen munkát végeztek el eddig, és mi áll még előttük a következő másfél-két évben, a 2026-os választásokig. Ezekről részletekbe menően be fognak számolni. A következő egy hónapban a kormány megfeszítve fog azért dolgozni, hogy minden konkrét program, a részletszabályokkal együtt letisztuljon.

