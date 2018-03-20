2018. március 20.,
kedd, Klaudia napja

Ma is előkerült a „fake news” a fideszes tarsolyból

Hír TV

2018. március 20., kedd 20:18, frissítve: kedd 20:29

Trumpi diskurzus: Orbán Viktor szerint fake newst gyárt a Hír TV

Hír TVTrumpi diskurzus: Orbán Viktor szerint fake newst gyárt a Hír TV

Az először Orbán Viktor által használt „fake news” kifejezéssel válaszolt a fideszes Fenyvesi Zoltán a csalásgyanúra – a politikus ugyanakkor jelezte: bár álhír, állnak a vizsgálatok elé.

Hazugság mindez, fake news, azt is mondhatnám. És természetszerűen meg fogjuk tenni a lépéseket, egyébként állok elébe a vizsgálatnak – mondta képviselőjelölt.

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