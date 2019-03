„Ma is az a feladatunk, hogy a magyar szabadságról döntsünk”

Méltóságteljesen, rendbontás nélkül zajlottak a március 15-i megemlékezések Kolozsváron. A városban először Bem József emléktábláját koszorúzták meg, azt követően pedig a piarista templom ökumenikus istentiszteletére mentek az ünneplők. A piros-fehér-zöld és az Erdély-zászlók idén szabadon loboghattak a felvonulók kezében. A magyar és a román miniszterelnök üzenetét az egykori Biasini szállónál olvasták fel a tömegnek. Oláh Emese Kolozsvár alpolgármestere a márciusi ifjak által megkezdett szabadságért küzdő folyamat továbbvitelére, éltetésére szólította fel az egybegyűlteket.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ma március 15-én, minden erdélyi magyar számára, egyrészt a szabadság szimbólumát öltöttük fel ruhánkra a kokárda színeivel, ugyanakkor egy döntést is hoztunk, hiszen mindannyiunk számára a legfontosabb a XXI. században Erdélyben, hogy a kisebbségi jogainkat megvédhessük, illetve az, hogy a közösségben tudjunk gazdaságilag is fejlődni. Most az a feladatunk, hogy erről döntsünk itt Erdélyben, illetve Európában: a magyar szabadságról” – mondta.