Ma hirdetnek másodfokon ítéletet a halálkamion-perben

Csökkenteni akarjuk az adókat, az államadósságot, míg növelni a béreket, a beruházásokat és a munkahelyeket - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés általános vitájában. Amióta a kormány az adócsökkentés útjára lépett, fokozatosan fehéredik a gazdaság és egyre több bevételre tesz szert az államkassza - mondta Bánki Erik, az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke Magyarország Élőben című műsorunkban. A kormánypárti politikus szerint, ha nem történik váratlan fordulat a nemzetközi gazdaságban, jövő év végére teljesülhet a nulla százalékos hiány. Az Állami Számvevőszék szerint megalapozott a 2020-as költségvetés, hozzájárul a magyar gazdaság fenntartható kifehérítéséhez és a kiszámítható, stabil gazdasági folyamatokhoz. A pénzügyi stabilitást tükrözi a 2020-as költségvetési törvényjavaslat - jelentette ki a Költségvetési Tanács megállapításait ismertetve Kovács Árpád, a testület elnöke. Rendkívüli mértékűnek nevezte a jövő évi költségvetési javaslatban szereplő családtámogatásokat a fideszes Bánki Erik. Jövőre is folytatódik a kormány 2010 óta képviselt társadalompolitikai víziója, ami a családok megerősítését, támogatását jelenti - mondta Hargitai János, a KDNP vezérszónoka. Jövőellenesnek és igazságtalannak nevezte a jövő évi költségvetésről szóló javaslatból kiolvasható újraosztási szándékot Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. A benyújtott büdzséjavaslat a jövő felélésének költségvetése, mert míg bizonyos társadalmi csoportoknak kedvez, másoknak egyáltalán nem - mondta Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke. A semmittevés, a folytatódó politikai propaganda, a túlélés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét Gyurcsány Ferenc, a DK elnök-frakcióvezetője. Gyurcsány Ferenc és az általa vezetett ellenzék mindig csak el akar venni a családoktól - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője. Párbeszédesek próbáltak meg manipulálni egy közvélemény-kutatást - írja az Azonnali.hu. Karácsony Gergely polgármester alkalmatlansága lassan csődbe viszi Zuglót - mondta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz fővárosi szóvivője. A főpolgármesteri előválasztás szétveri az amúgy is gyenge ellenzéki együttműködést - jelentette ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. A Századvég közvélemény-kutatása szerint a főpolgármester-választáson Tarlós Istvánnak egyedül van akkora támogatottsága, mint a többi jelöltnek együtt. Az EP-választáson azok a politikai erők érték el a legjobb eredményt, amelyeket a leghevesebben támadtak az elmúlt években, vagy akár a voksolás előtti hetekben - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kétmilliárd forint támogatásra pályázhatnak a baromfi- és sertéstenyésztők - mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár. Magyarországnak érdeke a Krk-szigeti LNG-terminál (cseppfolyósított földgázterminál) megépítése - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zágrábban, ahol Tomislav Coric horvát környezetvédelmi és energetikai miniszterrel tárgyalt. Az Európai Unió arra törekszik, hogy legális utat nyisson azok számára, akik Európába kívánnak jutni - fogalmazott jelentésében az Európai Bizottság. Irán nem hosszabbítja meg a 2015-ös többhatalmi atomalku megmentésére adott hatvannapos határidőt - jelentette be az Iráni Atomenergia Szervezet szóvivője, Behrúz Kamalvani. Emmanuel Macron diplomáciai tanácsadója Iránba utazott, hogy tárgyalásokat folytasson a térségben kialakult feszültség csökkentése érdekében - jelentette be a francia elnöki hivatal egyik tisztségviselője. Brian Hook, az Egyesült Államok iráni különmegbízottja közel-keleti és európai körútra indul - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Több mint kétszáz, többségében afgán, iraki, szomáliai és szudáni migránst szállítottak el a francia hatóságok a Párizs északi határán található Saint-Denis-ből, egy utcai migránstáborból. Illegális bevándorlók támadtak a spanyol rendvédelmi szervekre Ceuta kikötőjében - számolt be a V4 nemzetközi hírügynökség. A rendőrség 40 személyt, köztük számos fiatalkorút tartóztatott le. A jemeni húszi lázadók robotrepülőgéppel csapást mértek egy erőműre Szaúd-Arábia területén - jelentette be a lázadó szervezet az al-Maszíra televízión keresztül. Hitelt érdemlő bizonyítékok szükségessé teszik Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös szerepének kivizsgálását Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásában - jelentette be Agnes Callamard, a megölt szaúdi újságíró ügyének kivizsgálásával megbízott ENSZ-jelentéstevő. Szaúd-Arábia kormánya szerint megalapozatlan az ENSZ megbízottjának a Hasogdzsi-ügyről kiadott jelentése. A pennsylvaniai Pittsburghben letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom ellen - közölte az FBI. Négy gyújtogatási kísérlet történt az ausztriai Grazban - a feltételezett elkövetőt elfogták. Korrupció gyanújával bíróság elé kell állnia Nicolas Sarkozy volt francia államfőnek egy öt évvel ezelőtt indított eljárás keretében - közölték igazságügyi források. Szombathelyen betonlap zuhant egy munkagödörben dolgozó férfira, aki a helyszínen életét vesztette. Újabb bűncselekmény, cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt is nyomoz a május 29-én történt hajótragédia ügyében a BRFK-n felállított különleges nyomozócsoport - tudta meg a Magyar Nemzet. Baleset miatt csak egy sáv járható Szeged felé az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza közelében - közölte a rendőrség. Férfi vízilabda világliga szuperdöntő: Magyarország - Spanyolország 15:12 Babos Tímea legyőzte a holland Lesley Kerkhove-t az angliai Ilkleyben zajló füvespályás női tenisztorna első fordulójában. Fucsovics Márton kikapott a spanyol Feliciano Lópeztől a londoni füvespályás férfi tenisztorna első fordulójában. A Pécs szerezte meg a bronzérmet a férfi kosárlabda NB I-ben, miután a harmadik helyért vívott párharc második mérkőzésén is legyőzte a Szolnokot. A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal kilencmillió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red Bull Salzburgnak Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó játékjogának megvásárlására.