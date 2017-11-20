2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Ma érkeznek Budapestre az uniós ellenőrök

Hír TV

2017. november 20., hétfő 09:03, frissítve: hétfő 09:15

Ma Budapestre érkeznek az Európai Bizottság ellenőrei, hogy az uniós pénzek útját vizsgálják.

A Portfolio.hu információi szerint az ötnapos audit tapasztalatai befolyásolhatják, hogy szilveszterig kap-e Magyarország további uniós pénzeket, vagy sem. Amennyiben súlyos szabálytalanságokat találnának az uniós közbeszerzési projektek között, a bizottság akár fel is függesztheti a további támogatásokat.

Hír TVvissza a címlapra
uniós támogatásokellenőrökEurópai Bizottság

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Elárulták, hogy mit csinált Orbán Svájcban

2

Hír TV

Rohamtempóban jönnek fel Gyurcsányék

3

Zubor Zalán

A régióban egyedül az Orbán-kormány ment bele a kínaiak pocsék üzletébe

4

Hír TV

Teljes a homály a nyugdíjasoknak ígért pénz körül

5

Hír TV

Lázár: Csak Orbán Viktornak vagyok hajlandó dolgozni

6

Hír TV

Öt év után taszították le a trónról Hosszú Katinkát