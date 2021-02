Ma érkezik meg a 13. havi nyugdíj első részlete

Tartani kell a szabályokat, mert Magyarországon a fertőzések száma újra emelkedni kezdett, de nem lesznek újabb szigorítások - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta, ha a kínai vakcinával is elkezdenek itthon oltani, akkor Húsvétra mintegy 2 és fél millió, június elejére pedig már 6 millió ember lehet beoltva. 1 862 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 381 875 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 97 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 444 főre emelkedett. Koronavírus-fertőzés elleni védettséget igazoló okmányt vezet be Magyarország - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta: meghaladja a 300 ezret azoknak a száma, akik megkapták a vakcinát, és eddig mintegy kétmillióan regisztráltak az oltásra. Ahhoz, hogy újra tudjuk indítani az életet a védettséget igazoló igazolvány nagy segítséget jelent majd - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben extra című műsorunkban. Jövő héten indul az online konzultáció az élet újraindításáról, a kormány döntött az ehhez szükséges forrás biztosításáról és a technikai lebonyolításról - jelentette be a kormányszóvivő. A WHO célja, hogy 2021 végére a világ lakosságának 20 százalékát beoltsák koronavírus elleni vakcinával – mondta Jakab Zsuzsanna, a nemzetközi szervezet magyar vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban. A WHO biztonságosnak ítélte meg a 60 év felettieknek is az AstraZeneca oltását, ennek ellenére Magyarországon továbbra is maximális óvatossággal járnak el, ezért nem alkalmazzák a brit ellenszert az időseknél - közölte Müller Cecília. Budapesten négy oltóponton adják majd be a Szputnyik-vakcinát, a háziorvosok ezekre a helyekre szervezik meg a páciensek eljutását - mondta az országos tiszti főorvos. Megfelelő számú oltóhely kialakításával elérhető az, hogy akár egy nap alatt 500 ezer ember beoltása is megtörténjen majd – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a Hír TV Magyarország élőben extra című műsorában. Galgóczi Ágnes közölte: a következő hetekben több százezer vakcina érkezik. Ha összeomlana az egészségügyi ellátás, az térdre kényszeríthetné Orbán Viktort – így fogalmazott az ATV műsorában Hódmezővásárhely polgármestere. A Magyar Nemzet felidézi, Márki-Zay Péter szerint a kormánypártok leváltása érdekében az oktatási rendszert is megérné bedönteni. Fogyasztóvédelmi vizsgálat indulhat a gyöngyösi tesztmutyi miatt. Csaknem hatszoros áron biztosította a koronavírus tesztet Gyöngyös oltásbotrányba is keveredett baloldali önkormányzata a helyi lakosoknak. Másfél millió forintnyi sérelemdíjat követel Lackner Csaba. A kispesti korrupciós botrány kulcsfigurája szerint a Fidesz helyi képviselője megsértette a becsületét. Dódity Gabriella szerint elfogadhatatlan, hogy most neki kellett a bíróság előtt állnia, miközben korábban olyan hang- és képfelvételek szivárogtak ki, amelyeken Lackner fehér poros zacskóval látható, és korrupciógyanús ügyekről beszél. A kerületi polgárok összefogásának köszönhetően Karácsony Gergely főpolgármester meghátrált, nem minősíti át a volt cinkotai strand területét pláza építésre alkalmas területté - közölte Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere. „Tetszettek volna törvénytisztelő rádióműködtetőnek lenni” – így reagált Deutsch Tamás arra, hogy megszületett a Fővárosi Törvényszéken az ítélet a Klubrádió frekvenciajogosultsága ügyében indított bírósági perben. A Fidesz EP-képviselője Magyarország élőben című műsorunkban elmondta: valójában egy jogi ügyről van szó, a politikai irányultságtól függetlenül a médiaszabályokat minden orgánummal be kell tartatni, a Klubrádió sem áll a törvények felett. Megalakult a Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Hamarosan indul a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön, a cél az, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is részt vegyenek a gazdaság újraindításában - közölte a pénzügyminiszter. A kormánypártok minden támogatást megadnak a gazdasági újraindítási akciótervhez - közölte Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Február 15-éig lehet jelentkezni a május-júniusi érettségi vizsgákra - hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal. Ukrajnának garantálnia kell a nemzeti kisebbségeket megillető jogok tiszteletben tartását, és a kormánynak érdemi párbeszédet kell folytatnia a nemzeti kisebbségek képviselőivel - jelentette ki Várhelyi Olivér európai uniós biztos Brüsszelben. Tíz lélegeztetőgéppel segíti a magyar kormány a felvidéki Galántán lévő Szent Lukács Kórházat. Az Európai Parlament a koronavírus-járvány idejére meghosszabbította egyes iratok, engedélyek, és rendszeres ellenőrzésekről és képzésekről szóló tanúsítványok érvényességét, továbbá átalakította a reptéri résidőkre vonatkozó szabályokat. A világon 107,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 60,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Elutasította a vasárnap lejáró csehországi szükségállapot meghosszabbítását a parlamenti alsóház csütörtökön késő este. Megkezdődött a koronavírustesztek eredményeinek ellenőrzése az ausztriai Tirol tartomány határain. Kelet-Tirolt leszámítva ugyanis csak negatív teszt felmutatásával lehet elhagyni a tartomány területét. Románia újabb 30 napra meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, érvényben marad az éjszakai kijárási tilalom, és továbbra is korlátozzák a gyülekezést. Portugália március elsejéig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett karantént. A brit egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint 210 fontba (86 ezer forintba) kerül az két koronavírusteszt, amelyet jövő hétfőtől a külföldről Nagy-Britanniába utazóknak az érkezésük utáni karanténidőszak alatt kötelezően el kell végeztetniük. Az Egyesült Államok újabb 200 millió adag koronavírus-vakcinát vásárolt, ami azt jelenti, hogy minden felnőtt számára biztosított lesz a kétdózisú oltás - jelentette be Joe Biden amerikai elnök. A koronavírusnak a brazíliai Amazonas-vidéken azonosított új mutációja háromszor fertőzőbb a kórokozó globálisan domináns formájánál, de az előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy a vakcinák hatékonyak ellene - közölte a brazil egészségügyi miniszter. Ötnapos karantént rendeltek el Ausztrália második legnépesebb városában, Melbourne-ben a koronavírus Nagy-Britanniában azonosított jóval fertőzőbb mutációjának elterjedése miatt. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő bírálta Frank-Walter Steinmeier német államfőt amiatt, hogy egy interjúban Németország második világháborús bűntetteire utalva védelmébe vette a Lengyelország által ellenzett orosz-német Északi Áramlat-2 gázvezetéket. Megerősítette teljes elkötelezettségét a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréhez csatolt észak-írországi protokoll megfelelő érvényesítése mellett a brit kormány és az Európai Unió. A vád képviselői - Donald Trump alkotmányos felelősségre vonási tárgyalásának csütörtöki napján - érvelésük végén arra kérték a szenátust, hogy ítélje el a korábbi amerikai elnököt. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma szankciókkal sújtotta csütörtökön a mianmari junta tíz vezető tagját és a helyi hadsereggel kapcsolatban álló három vállalatot. Már két halálos áldozatot követelt az ebolavírus a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén található Észak-Kivu tartományban - közölték helyi tisztségviselők. Porszívózási stop Svédországban. Miután számos atomerőművet bezártak, energiahiány lépett fel a Skandináv országban. Azért hogy spóroljanak Svédországban arra kérték a lakosságot, hogy a nagy hidegben tartózkodjanak az elektromos tisztítóeszköz használatától. Legkevesebb 6-an életüket vesztették Texasban egy több mint 130 járművet érintő tömegkarambolban, 65 embert kórházba vittek - közölte a MedStar helyi mentőszolgálat egyik szóvivője. Több mint hat évtizede nem tapasztalt februári hideget mértek Nagy-Britanniában, a kelet-skóciai Braemar városában mínusz 23 Celsius-fok volt. Többfelé mínusz 10, de néhol akár mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet ma. Délelőtt 10 órakor életbe lép a vörös kód, a hajléktalan embereket adott esetben fogadniuk kell a nem számukra fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is. Két év két hónap börtönre ítélt nem jogerősen a Bajai Járásbíróság egy ukrán embercsempészt, aki hét szír migránst akart tavaly novemberben Ausztriába csempészni. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: MOL-Pick Szeged - FC Porto (portugál) 35:31 Labdarúgó Magyar Kupa: Tiszafüredi VSE (NB III) - Zalaegerszeg 1:2 Férfi kézilabda Európa-liga: Grundfos Tatabánya KC - Eurofarm Peliszter (északmacedón) 21:24 A válogatott Holman Dávid szerződést hosszabbított a szlovák labdarúgó-bajnokságban címvédő Slovan Bratislava csapatánál. A Bayern München nyerte a katari labdarúgó klubvilágbajnokságot, miután a fináléban 1:0-ra legyőzte a mexikói Tigres UANL csapatát.