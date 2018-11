Ma eldől nyomoznak-e a Jobbik szatyrai után

2018. NOVEMBER 6., KEDD ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ A SÁNDOR-PALOTÁBAN FOGADTA AZ ÚJ BAHREINI, PALESZTIN, ZÖLD-FOKI, GEORGIAI ÉS IZLANDI NAGYKÖVETEKET HÉTFÕN. ELISMERI A KORMÁNY A SZAKSZERVEZETEK JAVASLATÁT A MINIMÁLBÉR EMELÉSÉRÕL MAGYAR IDÕK. AZ ÁLLAM NEM LEHET VILÁGNÉZETILEG SEMLEGES MONDTA RÉTVÁRI BENCE, AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRA. AZ MSZP-PÁRBESZÉD SZÖVETSÉG KÖZÖSEN KÉSZÜL A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁSRA, KAMPÁNYUK EGYIK KULCSTÉMÁJA AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS LESZ. LMP: A KORMÁNYNAK SÜRGÕSEN CSELEKEDNIE KELL A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN. LEMONDOTT A REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ELNÖKI POSZTJÁRÓL GÉMESI GYÖRGY. VÉCSEY LÁSZLÓ FIDESZES KÉPVISELÕ SZERINT GÉMESI GYÖRGY LEMONDÁSÁVAL ELISMERTE A FELELÕSSÉGÉT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN KIALAKULT HELYZETÉRT. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: A HÉTEN INDUL A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ. AZ MSZP SZERINT FELESLEGES AZ ÚJ NEMZETI KONZULTÁCIÓ, AZ LMP SZERINT PEDIG VANNAK FONTOSABB TÉMÁK IS, AMELYEKRÕL BESZÉLNI KELLENE. NAK: DECEMBER VÉGÉIG KELL BEJELENTENI A 2500 NM-NÉL NAGYOBB GYÜMÖLCSÖSÖKET, A HATÁRIDÕ ELMULASZTÁSA 50 EZRES BÍRSÁGGAL JÁRHAT. KÉT FELSZÍNI ÉS KÉT FELSZÍN ALATTI MEGÁLLÓVAL BÕVÜL A 3-AS METRÓ ÉSZAKI SZAKASZA, MINTEGY HÁROMMILLIÁRD FORINTBÓL. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SANGHAJBAN: KÖZÉP-EURÓPA GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSE KÉTSZER NAGYOBB AZ EURÓPAI ÁTLAGNÁL, AMIRE KÍNA IS FELFIGYELT. AZ IMPORTVÁM CSÖKKENTÉSÉRE ÉS A KÍNAI PIACHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGKÖNNYÍTÉSÉRE TETT ÍGÉRETET HSZI CSIN-PING KÍNAI ELNÖK. ÚJRA LEHET MAGYAR BAROMFIT EXPORTÁLNI KÍNÁBA, AZ ORSZÁG FELOLDOTTA A MADÁRINFLUENZA ELLENI VÉTÓT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATÁK ÉS SZOCIÁLDEMOKRATÁK FOLYTATNI KÍVÁNJÁK A KORMÁNYZATI EGYÜTTMÛKÖDÉST JELENTETTÉK KI A PÁRTOK VEZETÕI BERLINBEN HÉTFÕN. SEBASTIAN KURZ OSZTÁK KANCELLÁR: SZERBIA ÉS KOSZOVÓ KOMPROMISSZUMOS MEGOLDÁS KERETÉBEN RENDEZZE FENNÁLLÓ PROBLÉMÁIT! TANÚKÉNT HALLGATTÁK MEG DONALD TUSKOT, AZ EURÓPA TANÁCS ELNÖKÉT VARSÓBAN EGY PIRAMISJÁTÉK SZERVEZÉSÉVEL GYANÚSÍTOTT CÉG ÜGYE KAPCSÁN. AZ USA ÉLETBE LÉPTETTE A MEGÚJÍTOTT SZANKCIÓKAT IRÁN ELLEN. IRÁNI ELNÖK: IRÁN MEG FOGJA SÉRTENI AZ AMERIKAI SZANKCIÓKAT, ÉS TOVÁBBRA IS FOG KÕOLAJAT ÉRTÉKESÍTENI. AZ ENSZ KÖZÖS FELLÉPÉSÉT SÜRGETTE HÉTFÕN IRÁN ENSZ-NAGYKÖVETE AZ USA IRÁN ELLENES - ÁLTALA JOGELLENESNEK NEVEZETT - SZANKCIÓKKAL SZEMBEN. AZ AMERIKAI KORMÁNY CSAKNEM FELÉT LECSERÉLHETI DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A FÉLIDÕS VÁLASZTÁSOK UTÁN ÍRJA A WASHINGTON POST. A HATÓSÁGOK SZERINT EDDIG 29 ÁLDOZATA VAN AZ OLASZORSZÁGI VIHAROKNAK, SZICÍLIÁBAN MEGHALT EGY 9 TAGÚ CSALÁD, AMIKOR HÁZUKAT ELÖNTÖTTE A VÍZ. A JÖVÕ ÉVI OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET MÓDOSÍTÁSÁT SÜRGETTE TÖBB RÉSZTVEVÕ AZ EURÓÖVEZETI ORSZÁGOK PÉNZÜGYMINISZTEREINEK ÜLÉSÉN. LE MONDE: NEMZETKÖZI ELFOGATÓPARANCSOT ADOTT KI FRANCIAORSZÁG A SZÍRIAI REZSIM HÁROM MAGAS RANGÚ VEZETÕJE ELLEN. AZ USA ELÍTÉLTE AZ ENSZ EMBERI JOGI TANÁCSÁBAN. DZSAMÁL HASOGDZSI KORMÁNYKRITIKUS ÚJSÁGÍRÓ "ELÕRE KITERVELT MEGGYILKOLÁSÁT" SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI FÕKONZULÁTUSÁN. ISMERETLEN BAKTÉRIUM VÉGZETT EGY NAP ALATT 12 ÚJSZÜLÖTTEL AZ AFGANISZTÁN ÉSZAKKELETI RÉSZÉBEN TALÁLHATÓ PANDZSSÍR TARTOMÁNYÁBAN. ELSÕKÉNT A VILÁGON EMBERI VIZELET FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÍTETTEK TÉGLÁT LABORATÓRIUMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁGBAN. MOTORRAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ BUDAPEST III. KERÜLETÉBEN, AZ ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA ÉS A TÍMÁR UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN, A MOTOROS MEGSÉRÜLT. FELBORULT EGY AUTÓ A 4-ES FÕÚT NYÍRBOGDÁNY ÉS NYÍRTURA KÖZÖTTI SZAKASZÁN, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. TÛZ ÜTÖTT KI EGY XIV. KERÜLETI TÁRSASHÁZ EGYIK ELSÕ EMELETI LAKÁSÁBAN, A JÁVORKA ÁDÁM UTCÁBAN, A TÛZOLTÓK EGY HOLTTESTET HOZTAK KI A LAKÁSBÓL. BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.: HÉTFÕTÕL MÁR CSAK ÓRÁNKÉNT JÁR A BALATONI KOMP SZÁNTÓD ÉS TIHANY KÖZÖTT.