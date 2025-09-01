Ma becsengetnek: elstartolt a 2025/26-os tanév

Megosztás itt:

A magyar családok számára a tanévkezdés nem olyan megterhelő mint, másutt Európában, hiszen a kormány számos intézkedéssel segíti a szülőket és gyermekeket, amilyenekről más országokban csak álmodhatnak: az állam 13 millió ingyenes tankönyvet biztosít, amelyet 1.2 millió gyermek kap kézhez, a rászorulók ingyenes tanszercsomagot kapnak, s az iskolai étkezést is 140 milliárd forinttal támogatja a kormány, aminek köszönhetően 600 ezer gyermek ingyenesen vagy kedvezményesen kaphat uzsonnát, ebédet az tanintézményben.

Az idei tanév 181 napos lesz, mától 2026. június 19-ig tart, legalábbis az általános iskolások számára, ugyanis a gimnáziumok és szakgimnáziumok diákjai csak 179 tanítási napot töltenek az iskolapadokban. A középfokú iskolák végzős évfolyamainak április 30-án végződik a tanév.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!