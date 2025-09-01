Keresés

Ma becsengetnek: elstartolt a 2025/26-os tanév

2025. szeptember 01., hétfő 07:59 | Magyar Nemzet
tanév buszsofőr zökkenőmentes

Több százezer diák tér vissza az iskolapadba, a tanároktól a buszsofőrökig sokan dolgoztak azon, hogy zökkenőmentesen induljon a tanév.

  • Ma becsengetnek: elstartolt a 2025/26-os tanév

A magyar családok számára a tanévkezdés nem olyan megterhelő mint, másutt Európában, hiszen a kormány számos intézkedéssel segíti a szülőket és gyermekeket, amilyenekről más országokban csak álmodhatnak: az állam 13 millió ingyenes tankönyvet biztosít, amelyet 1.2 millió gyermek kap kézhez, a rászorulók ingyenes tanszercsomagot kapnak, s az iskolai étkezést is 140 milliárd forinttal támogatja a kormány, aminek köszönhetően 600 ezer gyermek ingyenesen vagy kedvezményesen kaphat uzsonnát, ebédet az tanintézményben.

Az idei tanév 181 napos lesz, mától 2026. június 19-ig tart, legalábbis az általános iskolások számára, ugyanis a gimnáziumok és szakgimnáziumok diákjai csak 179 tanítási napot töltenek az iskolapadokban. A középfokú iskolák végzős évfolyamainak április 30-án végződik a tanév.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Több mint 600 halálos áldozata lehet az afganisztáni földrengésnek

 Az afgán belügyminisztérium közlése szerint több mint 600 ember vesztette életét egy hatos erősségű földrengésben, amely vasárnap éjfél előtt rázta meg Afganisztán keleti részét. A földrengés epicentruma mindössze 27 kilométerre volt Dzsalalábádtól, az ország ötödik legnagyobb városától, és mintegy 140 kilométerre a fővárostól, Kabultól.

