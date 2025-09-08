Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Kötcse 2025 - Orbán Viktor beszéde 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ma a falvakban növekszik leginkább a lakosság, a városokból egyre többen költöznek vidékre + videó

2025. szeptember 08., hétfő 12:48 | HírTV
Gyopáros Alpár Magyar Péter

Újabb valótlanságot állított a falvakról Magyar Péter, amikor drasztikus népesség-csökkenésről beszélt - hangsúlyozta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Harcosok Órájában. Gyopáros Alpár arra hívta fel a figyelmet: ma a falvakban növekszik a lakosság, a városokból is egyre többen költöznek vidékre. A politikus hozzátette: Magyar Péter stílusa miatt a kistelepüléseken a Tisza párt nem is lehet népszerű.

  • Ma a falvakban növekszik leginkább a lakosság, a városokból egyre többen költöznek vidékre + videó

További híreink

Micsoda? 130-ról 150 km/h-ra emelik a sebességhatárt az autópályákon

„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja

"Ez a karma" – Folytatódik a Coldplay csókkamerás botránya: már a nő házasságának is vége

Lamine Yamal győztes posztja alatt elszabadultak Arda Güler rajongói

Nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: fontos figyelmeztetés jött

Tizenhat év után ismét élő koncertet ad Budapesten a kétezres évek egyik legfontosabb elektronikus zenei bandája

Magyar Péter nagyot koppant

Egy evőkanál reggelente ebből a szerből, és a plusz kilók néhány hét alatt eltűnnek

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

További híreink

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
2
Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó
3
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
4
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
5
10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó
6
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
7
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
8
24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó
9
Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó
10
Figyelmeztetett Donald Trump: ha kell, akkor lelövik a venezuelai vadászgépeket + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!