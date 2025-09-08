Ma a falvakban növekszik leginkább a lakosság, a városokból egyre többen költöznek vidékre + videó

Újabb valótlanságot állított a falvakról Magyar Péter, amikor drasztikus népesség-csökkenésről beszélt - hangsúlyozta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Harcosok Órájában. Gyopáros Alpár arra hívta fel a figyelmet: ma a falvakban növekszik a lakosság, a városokból is egyre többen költöznek vidékre. A politikus hozzátette: Magyar Péter stílusa miatt a kistelepüléseken a Tisza párt nem is lehet népszerű.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Más megölésére, más akasztására, más főbe lövésére a színpadon buzdítani minden határon túlmegy – így reagált a kultúráért és innovációért felelős miniszter arra, hogy Krúbi a miniszterelnök felakasztásával viccelődött pénteki koncertjén.