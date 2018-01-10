2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

M0-s: 12 milliárdért újíthat a Strabag

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2018. január 10., szerda 11:58, frissítve: szerda 12:06

A Strabag konzorciuma nyerte az M0-s gyorsforgalmi út déli szakaszának rekonstrukciójára kiírt tendert az uniós közbeszerzési értesítő szerint.

Az osztrák cég és magyar leányvállalata a becsült összegnél majdnem 2 milliárddal drágábban, több mint 27 milliárd forintért vállalta a majdnem 12 kilométeres szakasz felújítását.

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felújításStrabagM0-s autópálya

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