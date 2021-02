Luxusházat vásárolt a szocialisták elnöke

Pécs egyik legimpozánsabb részén, a Donátusi úton, azon belül is a Donátusi Villaparkban vette legújabb házát Tóth Bertalan, az MSZP elnöke – derítette ki a Magyar Nemzet. A villaparkot kivitelező cég egyébként az a Castrum-Pécs Kft., amelynek korábban a helyi szocialisták – amelynek Tóth sokáig vezetője volt – eladták a székházukat. A társaság egyik tulajdonosa pedig Lusztig Péter, aki a rendszerváltás előtt operatív tiszt, később MSZP-s országgyűlési képviselő, illetve Lamperth Mónika kabinetirodájának munkatársa is volt.

Örök panoráma, nagy terasz, dupla garázs, saját zöldterület, a házak pedig saját tulajdonú magánúton, kártyás sorompón keresztül közelíthetők meg – így reklámozták korábban a pécsi Donátusi Villaparkot, és mint az a Magyar Nemzet kiderítette: itt vette legújabb házát Tóth Bertalan. Ismert: az országgyűlési képviselők napokban leadott,

hirdetés

hirdetés

hirdetés

2020-as vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy az MSZP elnöke számos ingatlana után egy 154 négyzetméteres, pécsi családi ház felét is megvásárolta. A lehívott tulajdoni lapok alapján a luxusingatlan másik fele a pártelnök feleségének a nevén van.

Néhány évvel ezelőtt még dzsumbuj nőtte be ennek a teleknek a bejáratát. Fotó: Bama.hu

Bár a reklámból nem derült ki, hogy a Donátusi Villaparkban pontosan milyen összegért lehetett házat vásárolni, a mostani ingatlanhirdetések szerint a környéken, a hasonló méretű használt ingatlanokat alsó hangon 50-60 millió forintért kínálnak.

Azon túl, hogy új családi háza mellett több pécsi ingatlan tulajdonosa, illetve vagyona részét képezi még egy erdő és egy hétvégi ház, továbbá van egy hárommillió forintos és egy 72 600 eurós életbiztosítása is, az MSZP elnökének újabb beruházása azért is figyelemre méltó, mert a Donátusi Villaparkot kivitelező cég nem más, mint a Castrum-Pécs Kft..

Szocialista kapcsolat

A Castrum-Pécs Kft. több szálon is kötődik a szocialistákhoz. Egyik tulajdonosa ugyanis az a Lusztig Péter, egykori szocialista országgyűlési képviselő, aki a kommunizmusban a Belügyminisztérium alkalmazottjaként volt operatív tiszt, alosztályvezető, főkapitány-helyettes és baranyai főkapitány is - hívta fel rá a figyelmet a bama.hu.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára szerint elvégezte a KGB Központi Hírszerző Főiskola tanfolyamát, dolgozott a III-II/A, a III/II.-es és a III/I.-es osztálynak is. Neve akkor került be a köztudatba, amikor barátnője belekeveredett az elhíresült, Tribuszerné nevével fémjelzett milliárdos, a vád szerint 24 ezer rendbeli csalást megvalósító piramisjátékba, és a nőt másodrendű vádlottként elítélték. Lusztig az MSZP-s Lamperth Mónika belügyminisztersége alatt a kabinet munkatársa is volt.

Lusztig cége néhány éve egy pécsi üzletet is nyélbe ütött az MSZP-vel. A Castrum-Pécs Kft. volt az, amelyik – az azóta sem cáfolt sajtóhírek szerint – 2016-ban megvásárolta a szocialista párt pécsi székházát.

A vételár ismeretlen maradt, mert Tóth Bertalan akkor a Pécsi Újság.hu-nak azt állította, hogy az adásvételi szerződés részletei bank- és üzleti titkot képeznek. Mondta ezt annak ellenére, hogy az ingatlant egykoron közpénzből húzták fel. Az egykori mozgalmi házat jelenleg bontják.

FRISSÍTÉS

Bama.hu: Egy 140–160 négyzetméteres új építésű ingatlan 70–90 millió forintba kerül a Mecsekoldalon

A Mecsekoldalra felkúszó, egykor szőlőkkel teletűzdelt városrész a megyeszékhely egyik legfelkapottabb lakóövezete. Fotó: Bama.hu

A pécsi családi ház egy olyan területen található, aminek közös bejárata van több lakóingatlannal is és vélhetően több ezer négyzetméteres területet ölelhet fel együttesen, aminek köszönhetően odabent nyugodtabb lehet a lakóközösség élete kissé elszeparáltan másoktól - írja a bama.hu.

Az Ingatlanbazar.hu-ról rövid kutakodás alapján az derült ki egyébként, hogy egy 140–160 négyzetméteres új építésű ingatlan 70–90 millió forintba kerül a környéken, a Mecsekoldalon.

Voltak házai, de Tóthnak vannak még további beépítetlen területei, illetve erdeje is. Érdekesség, hogy a pártelnök a 2018-as vagyonnyilatkozata szerint akkor még egy 59 négyzetméteres társasházi lakás felét birtokolta, illetve Orfűn is volt egy hétvégi háza. Az időben kicsit még vissza menve pedig a 2014-es nyilatkozatából az is kiderül, hogy ezeken kívül még egy 130 négyzetméteres családi ház felét is magáénak tudhatta és volt még egy 107 négyzetméteres lakóháza is. Az utóbbi házaktól azóta megszabadult, jelenleg csak a 2020 nyarán vett új ingatlan van a birtokában.

Jakab Pétert a HírTV Tóth Bertalan csok-igénybevételéről kérdezte. A Jobbik elnöke szerint minden rászorulót megillet a csok, így az MSZP elnökét is.

KAPCSOLÓDÓ:

Az MSZP szerint nincs gond Tóth Bertalan CSOK-igénylésével