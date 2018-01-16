2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Luxusautókat szállító kamion borult az árokba

Hír TV

2018. január 16., kedd 17:27, frissítve: kedd 17:58

Lesodródott a havas, csúszós útról és az árokba borult egy autókat szállító kamion reggel a 61-es főúton Dunaföldvárnál. A jármű nyolc luxusautót szállított, mind megrongálódott. A balesetben senki nem sérült meg.

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balesetluxusautók61-es főút

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