Lukácsi: Az emberek hermetikusan el vannak zárva az igaz hírektől

A sok apró sikernek a 2019-es önkormányzati választásokon lesz gyümölcse - mondta Peron című műsorunkban Lukácsi Katalin. A volt KDNP-s képviselő szerint ilyen apró sikernek tekinthető, hogy ma nem kellett kordont bontani a parlamentnél.

Lukácsi Katalin hozzátette, hogy a tájékoztatás vagy a figyelem felhívása egyes problémákra is siker, mert szerinte az emberek hermetikusan el vannak zárva az igaz hírektől.