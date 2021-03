Lovász László és Avi Wigderson kapja idén az Abel-díjat

3456 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 532 578 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 421 főre emelkedett. A járványügyi védekezés legkritikusabb heteit éljük - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Súlyosabb megbetegedést okoz a koronavírus brit mutációja, és körülbelül öt évvel csökkent a kórházba kerülők átlagéletkora - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-en. Újabb százezer kínai oltóanyag érkezett Pekingből - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltett videóban. Szijjártó Péter azt mondta, a kínai vakcina 43 nappal előbb érkezett a szerződésben vállalt határidőnél, így ennyivel hamarabb kezdhetik oltani vele az embereket. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 397 342 fő a beoltottak száma, ebből 406 746 fő már a második oltását is megkapta. A legfontosabb feladat a regisztrált idősek oltása. A következő egy hétben 276 ezer idős oltására van elegendő vakcina - közölte György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője. A kormány a héten zárja le az ország újraindításáról szóló konzultációt, majd ezt követően rövidesen bemutatják a nyitási tervet is - írja az Origo. A portál szerint a kormány a konzultáció eredményeitől függően arról is döntést hoz, hogy milyen jogokat kapnak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők. Továbbra is készen áll új oltópontok kialakítására a főváros más önkormányzatokkal együtt - közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán. Nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából - reagált a főpolgármester Facebook-bejegyzésére a Koronavírus Sajtóközpont Oltási Munkacsoportja, amely arra kéri Karácsony Gergelyt és a többi baloldali polgármestert, hogy fejezzék be a zavarkeltést. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy látja, "a Soros-szervezetek" semmibe veszik az orvosok, az ápolók és a magyar családok harcát a koronavírus-járvány ellen, és "azon siránkoznak, hogy járványhelyzetben nem lehet tüntetni. Magyarázatot vár Karácsony Gergely főpolgármestertől a budapesti Fidesz arra, hogy március 15-én, a nemzeti ünnepen miért nem kerültek ki Budapest köztereire, hídjaira, főútvonalaira a nemzeti színű zászlók. Elképesztő, hogy Gyurcsányék ebben helyzetben is csak a hatalommal és a hazudozással vannak elfoglalva - közölte a Fidesz Varga Zoltánnak, a Demokratikus Koalíció frakciószóvivőjének szerdai kijelentéseire reagálva. Karácsony Gergely főpolgármester támogatja azt a kezdeményezést, hogy a külföldön élő magyarok is szavazhassanak levélben az országgyűlési választásokon. A kezdeményezést elindító alapítvány vezetője Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke. ITM: Még két hétig, március végéig igényelhetik dolgozóik munkahelyeinek megvédése érdekében az erre a hónapra járó ágazati bértámogatást a koronavírus miatt újabban átmeneti bezárásra kényszerült vállalkozások. A családtámogatási rendszer eddig hiányzó darabjaként beszélt a 25 év alatti fiatalok szja-mentességéről az adótörvények ehhez szükséges módosításának általános vitájában Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az Országgyűlésben. idén és jövőre majdnem 3 ezer milliárd forint juthat vidékfejlesztésre uniós forrásokból, költségvetési társfinanszírozással - mondta a Portfolio gazdasági hírportál konferenciáján Viski József, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Ismét fokozott érdeklődés övezte az ITM támogatási felhívását, amelynek célja, hogy segítse a nyugat-balkáni régió országainak klímavédelmi törekvéseit, egyúttal bővítse a magyar kis- és középvállalkozások exportlehetőségeit. A lehető legszorosabb együttműködés fenntartására törekszik Magyarország az Egyesült Királysággal, azt követően, hogy az ország kilépett az Európai Unióból - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Kovászna megye prefektusi hivatala - akárcsak az elmúlt két évben - idén is megbírságolta Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterérét, amiért március 15-ére magyar zászlókkal, illetve piros-fehér-zöld színű szívekkel díszíttette fel a várost. A világon 120,6 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,67 millió, a gyógyultaké 68,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Uniós oltási igazolványt javasol az Európai Bizottság az európaiak utazásainak megkönnyítésére - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ausztria mielőbb be akarja vezetni az úgynevezett digitális zöld útlevelet, melyet a beoltottak, a gyógyultak és a negatív teszteredménnyel rendelkezők kapnak majd meg - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár. Az Európai Unió oltási stratégiájában a koronavírus ellen szereplő oltóanyagokon kívül számos jó vakcina létezik, közéjük tartozik az orosz fejlesztésű Szputnyik V oltóanyag is - jelentette ki Thierry Breton belső piacért felelős európai uniós biztos. Emmanuel Macron francia államfő és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök támogatásáról biztosította az uniós oltóanyag-beszerzési politikát és az európai szolidaritás fontosságát hangsúlyozta a kérdésben kétoldalú párizsi találkozóján. Ukrajnában mára csaknem 12 ezer új koronavírusos fertőzöttet jegyeztek fel, csaknem 2200-zal többet a megelőző napinál, és ismét kiugróan sokan, csaknem 290-en haltak bele a betegségbe egy nap alatt. Negyvenhat százalékkal nőtt a hét első három napján Horvátországban a koronavírussal újonnan fertőzöttek száma a múlt hét hasonló időszakához képest - közölte Krunoslav Capak, a közegészségügyi intézet igazgatója. Szlovéniában mára 1112-vel 202 609-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában hét beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3948-ra emelkedett. Szlovákiában ismét meghosszabbította 40 nappal az október elsején bevezetett vészhelyzet érvényességét a kormány. Vidéki rohammentők érkeztek tíz megyéből Bukarestbe, hogy kollégáik munkáját segítsék, a koronavírus-járvánnyal összefüggő súlyos esetek miatt ugyanis az utóbbi tíz napon csaknem megduplázódott a segélyhívások száma a román fővárosban. Még legalább egy héttel meg kellene hosszabbítani a korlátozó intézkedéseket Szerbiában, annak érdekében, hogy kézzelfogható és látható eredményük legyen - Predrag Kon, Szerbia legismertebb járványügyi szakértője. A hét első napján 9401 koronavírusos beteget kezeltek a cseh kórházakban, közülük 2045 állapota volt súlyos. Mindkét esetben a tavaly március elején kirobbant járvány rekordmagas adatairól van szó. A koronavírus-járvány gyorsuló terjedése miatt egész Lengyelországra kiterjesztik az eddig csak egyes régiókban érvényes szigorításokat, amelyek máricus 20-től április 9-ig lesznek érvényesek. Hiba volt lazítani Németországban az új típusú koronavírus terjedésének lassítását szolgáló korlátozásokat Szászország tartomány miniszterelnöke szerint. Franciaország belépett a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez - mondta Jean Castex miniszterelnök. Kiemelte: az AstraZeneca vakcinájának felfüggesztése ellenére az oltás marad "az első számú stratégia" a járvány megfékezésére. Meghaladta a 25 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában - jelentette be Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Az orosz főváros szeptemberre vagy novemberre szándékozik elérni a lakosság 70 százalékának a Covid-19 elleni átoltottságát - jelentette ki Vlagyimir Jefimov moszkvai polgármester-helyettes. Az Egyesült Államok 14 tagállamában emelkedett minimum tíz százalékkal, közülük hétben legalább húsz százalékkal az új koronavírusos esetek száma - közölte a CNN amerikai hírtelevízió. Önkéntes alapon beoltathatják magukat és családtagjaikat a koronavírus ellen a Pekingben állomásozó külföldi újságírók. A palesztinok 64 ezer adag koronavírus elleni oltóanyagot kaptak a Pfizer gyógyszergyártótól és az Egészségügyi Világszervezettől - jelentette a Walla című hírportál. Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a 2020-as amerikai elnökválasztási kampányt - közölte a valamennyi amerikai hírszerzési szervezetet összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság. Alaptalan és bizonyítatlan a vád, miszerint Oroszország beavatkozott a 2020-as amerikai elnökválasztásba - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Két évtizedes rekordot dönthet az átkelési kísérletek száma az Egyesült Államok délnyugati határán. Februárban több mint 100 ezer migráns próbált átkelni az amerikai határon, ami 28 százalékos növekedés januárhoz képest. Őrizetbe vették az észak-kaukázusi Adigeföldön az Iszlám Állam terrorszervezet egy követőjét, aki merényletet készült elkövetni az Oroszországhoz tartozó köztársaság székvárosában, Majkopban. A biztonsági erők sorfala előtt térdelve imádkozó apácát idézte példaként Ferenc pápa beszédében, amelyben békét és az erőszak leállítását szorgalmazta Mianmarban. Meghalt az a nő, akit szombaton egy fővárosi kórház Covid-osztályán sebészeti ollóval szurkált meg egy kínai férfi - erősített meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete. Fegyházbüntetést kér a tavaly tavasszal Molotov-koktéllal fenyegetőző férfira az ügyészség. A maszkviselés elmulasztása miatt 554 ember ellen intézkedtek a rendőrök kedden - közölte Gál Kristóf alezredes az operatív törzs tájékoztatóján. Egy hét alatt több ezer sofőrnél észlelték a rendőrök, hogy vezetés közben nem használta a biztonsági övet. BKK: Nyár elején elkezdődhet az újpesti Rózsa utca korszerűsítése, lezárult ugyanis a közbeszerzési eljárás, aláírhatják a nyertes kivitelezővel a szerződést. Ma elindul a Lánchíd évek óta húzódó felújítása, ezért délutántól nem lehet átsétálni a hídon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ A Tatabánya 9:9-es döntetlent játszott a vendég Egerrel a férfi vízilabda ob I alapszakaszának mai játéknapján.