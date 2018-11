Lomniczi Zoltán: Az ENSZ kártyák alkalmasak pénzmosásra

A népszövetség és jogutódja, az ENSZ 193 tagállamot foglal magában. Fiókszervezete például az UNICEF és számos nemes kezdeményezés. Számos olyan szervezet is van azonban, ami nem ilyen publikus, és nem mindenkit vonnak bele. Az ENSZ azon válasza, miszerint a bankkártyákkal kapcsolatos döntésben a magyarok is benne lehettek volna tehát tényszerűen nem igaz. Az ENSZ-bankkártyák esetében ugyanis felmerül a bűncselekmény gyanúja, hisz az EU és az UNHCR keretet biztosít ahhoz, hogy magánszemélyek belefolyjanak a bankszektor gyakorlatától szokatlan módon az illegális migráció folyamatába – mondta el ifjabb Lomniczi Zoltán a Magyarország élőben músorában.

A legfontosabb azonosítóval nem rendelkeznek ugyanis ezek a név nélküli bankkártyák . Ebben a történetben Soros György is részt vesz az Open Society Foundation révén, ám nem ő az egyetlen. A többi együttműködő, így a MasterCard így segíti pénzzel a menekülteket. Soros 500 millió dollárt különített el, de az EU-bizottság is szolgáltatott forrást ehhez az akciókhoz. Ezek a kártyák már nem csak Görögországban hanem a Balkánon is jelen vannak. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok tiltják az anonim tranzakciókat, a biztosíték azonban ezen kártyák kapcsán nincs meg erre, ahogy nincs meg az átruházásra sem, ezeket a bűncselekményeket a kártya használata lehetővé teszi. Ellenőrző joghatóság híján a projektet be kéne szüntetni, hisz a program már az érintettek szerint sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – mondta az alkotmányjogász, hisz az elérhető összeg csekélysége és az együttműködés hiánya már így is befullasztotta a programot. Más kérdés, hogy alapadatok hiányoznak róla, kiállításánál nincsenek okiratok, útlevél sem, így a kérelmező személye sem ellenőrizhető.

Angela Merkel és a nyugati politikusok újabb vádakkal illették hazánkat a sajtóban, hiányolják a szolidaritást, és a jogállamiság felszámolásával vádolják hazánkat. Ezekre reagált ifjabb Lomniczi Zoltán, aki szerint igazából Németország az a hely, ahol nincs igazi sajtószabadság. Szintén ott fordul elő, hogy ellehetetlenítenek jobboldali civileket, valamint bizonyos pártok, így az AfD megnyilatkozási felületeit radikálisan lecsökkentik. A saját országukban kellett volna rendet tenni – mondja a CÖF szakértője. Megjegyezte: görög részről is sokan támadják Merkelt, mivel önkényesen áll az úgynevezett mageurópa élén, ahonnan eldönti a mediterrán térség sorsát.