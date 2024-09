Lomnici Zoltán: Magyar Péter a mentelmi jog kapcsán is hiteltelen + videó

„Magyar Péter ebben is kipipálhatja a hiteltelenségi rubrikát„ – fogalmazott a lapnak ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász emlékeztetett, hogy ugyan a politikus korábban azt mondta, hogy megszüntetné a mentelmi jogot, ennek ellenére úgy tűnik, élvezi azt a védelmet, amit ez az intézmény nyújt. Hozzátette azt is, hogy az a cselekmény, ami sajtóhírek szerint megtörtént, felvetheti a rablás bűncselekmény gyanúját is.

A Magyar Nemzet riporterei több alkalommal is kérdezték Magyar Pétert arról, hogy bedobta-e a szóban forgó telefont a Dunába, illetve, hogy élni kíván-e a mentelmi jogával, ő azonban egyszer sem adott választ a feltett kérdésekre. A témát ugyan az ATV-ben is megpróbálta kikerülni, de válaszaiból határozottan úgy tűnik, hogy már nem tartja „feleslegesnek” a mentelmi jogot.

„Eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme” – Magyar Péter ezt április 25-én mondta Tamásiban. Ezt a kijelentését pedig több helyen is megismételte, májusban például Derecskén azt is hozzátette, hogy nem fogja felvenni az EP-képviselői mandátumát, amivel járna neki mentelmi jog. A júniusi választásokat követően azonban inkább úgy döntött, beül az EP-be.

