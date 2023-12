Lomnici: külön-külön is értékelhetetlenek Karácsony eddigi megnyilvánulásai a botrányban + videó

Megosztás itt:

"Külön-külön is értékelhetetlenek Karácsony Gergely eddigi megnyilvánulásai a botrányban, de ha az összképet nézzük, azt a látszatot próbálja meg kelteni, hogy semmiről nem tud, és semmihez semmi köze." - értékelte a Magyar Nemzetnek a főpolgármester nyilatkozatait Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Költségvetési csalás, pénzmosás, magánokirat hamisítás, ebben a három ügyben zajlik nyomozás a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel összefüggésen. Eddig Karácsony párttársánál, Perjés Gábornál és jogi főtanácsadójánál, Tordai Csabánál tartottak házkutatást.

A főpolgármester kedden azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy olyan ügyben tartottak házkutatásokat, amiket nem tudott elkövetni az egyesület. Ezzel szemben Lomnici Zoltán szerint ugyan vannak olyan bűncselekmények, amiket csak magánszemélyek követhetnek el, de az, hogy egy egyesület tagjai elkövetnek bizonyos cselekményeket, az megfogalmazható úgy, hogy az egyesület is érintett lett. Karácsony továbbá azt is állította, hogy Tordai Csaba nem közszereplő, az alkotmányjogász ezt is határozottan cáfolta, szerinte ugyanis az ügy valamennyi résztvevője közszereplőnek minősül, ez pedig a számonkérhetőség miatt igenis fontos.

Lomnici egyébként önmagában a főpolgármesternek azt a nyilatkozatát beismerő vallomásnak tekinti, ami arról szól, hogy a több mint fél milliárd forintos adománygyűjtő összeget bagatellizálni próbálja.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

