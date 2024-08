Lomnici Donáthról: Egy politikusnak is vállalnia kell a felelősséget + videó

Megosztás itt:

"Politikai bosszú és megfélemlítés." - így minősítette Donáth Anna azt, hogy a NAV munkájának akadályozása miatt csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával idézte be a bukott pártelnököt és leszerepelt EP-képviselőt az ügyészség. Az ügy még 2022-re nyúlik vissza, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt tartottak házkutatást az Iványi Gábor fémjelezte Oltalom Karitatív Egyesületnél és 246 millió forintot követeltek rajtuk, legnagyobb részt járuléktartozás miatt. Csakhogy a NAV nyomozása során az ellenzéki Szabó Tímeával, Gurmai Zitával és Szél Bernadettel egyetemben Donáth Anna is akadályozta a hatóságok munkáját.

Az ügyészség most csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával idézte be a Momentum politikusát. Eddig ugyanis mentelmi joga védte, de ezután már nem bújhat mögé. Az európai parlamenti széket elveszítő Donáth Anna közösségi oldalán kelt ki az ellen, hogy számonkérik a törvények miatt. Arról értekezett, hogy szerinte ez csak politikai bosszú és megfélemlítés. Eközben saját maga ismerte el, hogy valóban a testükkel akadályozták a hatóság embereinek munkáját, vagyis a nyomozást. A politikust akár 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatják a vádak miatt.

Ez az eset azonban csak egyike volt a Momentum rendszeresen megjelenő agresszív fellépésének. 2018-ban Fekete-Győr András, a párt akkori elnöke pirotechnikai eszközt dobott a túlóratörvény elleni egyik tüntetésen a rendőrök közé. Ezt maga is elismerte, azonban azt nem, hogy erőszakot követett volna el a hatóságok ellen. A többszörösen bukott politikust egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték az eset miatt. Az erőszak akkor is jelen volt a Momentum politikájában, amikor a pedagógustörvény elleni tiltakozások során kordont bontottak, több alkalommal megrongálták azokat.

"Egy politikusnak is vállalnia kell a felelősséget, ha a hatóságra támad." - így reagált Donáth Anna és a Momentum erőszakos fellépéseire ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek. Az alkotmányjogász szerint Fekete-Győr András után egy újabb momentumos politikus kénytelen elfogadni a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvét, vagyis hogy a jogszabályok mindenkire egyenlően vonatkoznak, a hatósággal szembeni erőszakos fellépés pedig nem egy gyerekcsíny. Egyébként egy nagyon fontos üzenet minden közéleti szereplő, vagy politikus számára, hogy az állami szervekkel szembeni erőszakos fellépés az különösen súlyos, hiszen ilyen esetekben az államiság egyik szereplője támad rá a másik szereplőre - mondta ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: a Momentum politikusainak is tudniuk kell, hogy megvan a következménye, ha szembe mennek a törvénnyel.

