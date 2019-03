LMP: szabadságunkat és függetlenségünket újabb kihívások fenyegetik

Az 1848-as hősök rendíthetetlen hite és akarata ma is példát mutat, amikor szabadságunkat és függetlenségünket újabb és újabb kihívások fenyegetik – mondták az LMP társelnökei. Keresztes László Lóránt szerint '48 üzenetei, a nemzeti önrendelkezés és a polgári öntudat olyan értékek, amelyek most a 21. században is érvényesek és védendőek. A politikus hangsúlyozta: igaz hősökre emlékeznek, akik iránymutatást adnak a haza- és szabadságszeretet, a hősiesség és a polgári öntudat terén.

„A szabadságunkat és függetlenségünket újabb és újabb kihívások fenyegetik. Magát nemzetinek hazudó kormányunk áruló politikája révén egyre inkább erősödik az idegen, főleg az orosz befolyás. 1848 olyan polgári forradalom volt, amelynek köszönhetően először állt fel nemzeti kormány Magyarország élére. A magyar nemzetnek és nem a külföldi hatalmaknak volt felelős és nem a külföldi hatalmakat szolgáló kormány volt, így ezen a napon nem tűzhetünk ki kisebb célt mint újra olyan nemzeti kormány felállítását, amely valóban a magyar nép érdekeit szolgálja” – fogalmazott Keresztes László Lóránt.

Demeter Márta szerint ma is harcolni kell a 12 pontban foglaltak érvényesüléséért. Az LMP másik társelnök azt mondta, újra meg kell teremteni az ország biztonságát és szuverenitását.

„Sajtószabadság, felelős kormány, nemzeti bank, rendszeres Országgyűlés, törvény előtti egyenlőség, ma ezek nemzeti polgári minimumok számunkra, mégis harcolnunk kell azért, hogy megvédjük és érvényesítsük azokat, mert ma Magyarországon sérül a sajtószabadság, a törvény előtti egyenlőség, nem független a nemzeti bank” – fogalmazott.