Liza emlékére

2025. augusztus 27., szerda 15:29 | Magyar Nemzet
gyilkosság Bayer Zsolt migránsbűnözés

Bayer Zsoltnak a Magyar Nemzetben megjelent írása arra reagálva, hogy döbbenetes gyilkosság sokkolta Hollandiát. Az elkövető egy 22 éves migráns.

  • Liza emlékére

Liza holland volt, tizenhét éves.

Liza volt. Most halott. Meggyilkolták.

Aki meggyilkolta, annak nem kellett volna itt lennie. Ott, Hollandiában, itt, ezen a földrészen.

Ezt a földrészt Európának hívják.

Ez még nem is olyan régen jelentett valamit. Mármint valamit a földrajzi jelentésen túl. Valami kulturális örökséget, hagyományt, valamiféle közös históriát, amely a földrész országainak egyéni és senki máséhoz nem hasonlítható saját történelméből állt össze.

Ez nincs többé.

Eltűnt. Eltüntették. Vagy mondjuk inkább úgy: legyilkolták. Valamiféle „új”, valami „modern”, valami „woke” nevében.

Akik ezt megtették, ugyanazok lelkén szárad Liza halála.

Az az állat, aki megölte, legyilkolta, mert állatként nem bírt állati ösztöneivel, és azt gondolta, itt, a legyilkolt tartású Európában ezt is megteheti, szóval az az állat beazonosítható és eltakarítható. Pontosabban: eltakarítható lenne, ha ez még egy normális, magabíró és magabízó kor és földrész lenne. De nem az. Éppen ezért, hiába fogták el, néhány év üdülésnek is beillő „börtönbüntetés” után megint kint lesz az utcán és ugyanezt fogja tenni.

A teljes cikk IDE kattintva olvasható

Kapcsolódó cikk: https://hirtv.hu/hirtvkulfold/migrans-eroszak-es-sajtocsend-lisa-brutalis-meggyilkolasa-igazolja-orban-viktor-figyelmezteteseit-2614071

